Dopo la notizia del primo prolungameno, la finale di questa quinta edizione del GF Vip avrebbe dovuto avere luogo l’8 febbraio. Come tutti sanno, è stato deciso un ulteriore prolungamento, che ha visto spostare la fatidica data al 1 marzo. Inutile dire che i vip non hanno affatto accolto bene la comunicazione: quasi tutti loro hanno mostrato dubbi e perplessità circa il restare o meno nella Casa di Cinecittà. Alla fine, però, nonostante i mille tentennamenti, sembrava che i vip si fossero convinti a continuare. Oggi, però, la tragica notizia della morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha fatto crollare praticamente tutti gli equilibri. Un lutto così devastante ha inevitabilmente portato un clima di tristezza e sgomento tra i concorrenti che, giustamente, si trovano ora in seria difficoltà. La maggior parte di loro infatti si chiede come sia possibile da oggi in poi conservare l’atmosfera giocosa di prima e se abbia senso restare nonostante il profondo dolore che ha colpito una delle loro coinquiline.

GF Vip, la proposta: cosa hanno intenzione di fare i concorrenti

Tutti i vip stanno cercando di stare accanto a Dayane come meglio possono per non farla sentire sola in questo momento così doloroso. Riuniti tutti attorno a lei, Samantha De Grenet si è fatta portavoce di una proposta che sicuramente stanno valutando tutti loro. La showgirl ha infatti detto alla modella che lunedì 8 esprimeranno la volontà di uscire tutti insieme e rendere quindi la puntata la finale definitiva di questa edizione. Per cercare di sollevare un po’ il morale dell’amica, la De Grenet ha detto: “Facciamo tutti così, siamo tutti con te. Lunedì facciamo una bella finale e usciamo tutti con te. Lunedì chiediamo la finale”.

