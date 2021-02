GF Vip, tragico lutto per la finalista Dayane Mello: la notizia è appena arrivata, ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Drammatica notizia per Dayane Mello, una delle due finaliste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Da quanto si può chiaramente apprendere da questa notizia apparsa, qualche istante fa, sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che suo fratello sia morto. Si, è proprio così. Stando a quanto scritto in questo ultimo post, sembrerebbe che il fratello più piccolo della bellissima modella brasiliana sia deceduto. Al momento, purtroppo, non sappiamo cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, cosa sia potuto accadere. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, la notizia è davvero tragica. E, senza alcun dubbio. getterà nello sconforto totale la bella Mello. Al momento, da quanto si legge, sembrerebbe che Dayane non sia stata ancora informata. Tanto è vero che, proprio in questo preciso istante, la giovane è in compagnia dei suoi compagni di viaggio in veranda a parlare del più e del meno. Una cosa, però, è certa: la notizia di questo tragico lutto, senza alcun dubbio, non lascerà imperterrita la concorrente. Scopriamo insieme ogni dettaglio.

GF Vip, gravissimo lutto per Dayane Mello: è morto suo fratello

Dayane Mello, lo sappiamo benissimo, è una delle vere e proprie protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sempre pronta a dire la sua opinione senza troppi peli sulla lingua, la bellissima modella brasiliana è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, ad entrare nel cuore degli italiani. Tanto è vero che, pochissime settimane fa, è stata eletta come prima finalista. Qualche istante fa, però, si è appresa una notizia davvero drammatica. E che, senza alcun dubbio, sconvolgerà la diretta interessata. Dayane Mello è la protagonista di un tragico lutto. Stando a quanto si apprende da questo ultimo post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della modella, sembrerebbe che sia venuto a mancare suo fratello minore. ‘Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato’, si legge a corredo di questo post che ritrae la modella brasiliana insieme ai suoi fratelli.

Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente cosa sia successo. E, soprattutto, cosa abbia causato la morte del ragazzo. Fatto sta che, senza alcun dubbio, ricevere una notizia del genere sarà un vero e proprio choc per Dayane.