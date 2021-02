Scopriamo chi è Linda Mauri, bellissima influencer attuale concorrente del docu-reality di Rai 2 La Caserma. Conosciamola meglio!

In onda stasera su Rai 2 un’altra puntata del docu-reality La Caserma: 21 concorrenti, tra i 18 e i 22 anni, sfideranno sé stessi vivendo reclusi in una caserma in montagna a Levico, in provincia di Trento, e rinunciando alle comodità della vita odierna. Niente social, niente cellulari, niente Internet, solo rigide regole militari fatte di duri addestramenti e orari molto severi. Tra i coraggiosi giovani che hanno deciso di lanciarsi in questa insolita avventura, troviamo anche Linda Mauri, splendida 22enne dal fisico mozzafiato, originaria di Nova Milanese, in provincia di Monza. In un nostro precedente articolo vi abbiamo parlato di un’altra concorrente de La Caserma, Alice Paniccia, oggi scopriamo chi è Linda.

Linda Mauri, chi è la bella concorrente de La Caserma appassionata di pole dance

Nata nel 1998, dopo essersi diplomata, Linda ha scelto di proseguire gli studi ed iscriversi all’Università. E’ una grande appassionata di sport, soprattutto di acrobatica aerea e di pole dance. Per ora questa bella ragazza bionda lavora come modella e, con i suoi quasi 35mila follower su Instagram, è anche una apprezzatissima influencer. Molto corteggiata dai ragazzi, la Mauri non sembra al momento essere impegnata dal punto di vista sentimentale. Ha deciso di partecipare al programma di Rai 2 nonostante il parere non molto favorevole di suo padre. Nel video di presentazione, Linda si è raccontata al pubblico così: “Mi chiamo Linda, ho 22 anni e pratico acrobatica aerea. Della pole dance mi piace la carica che mi trasmette e l’adrenalina. Sono una persona molto solare e molto espansiva. I ragazzi mi cercano e comunque faccio abbastanza colpo, diciamo”. Forte, determinata e molto sveglia, Linda ha detto: “Non penso di essere più forte di un uomo, ma però posso comunque batterlo con il cervello e con la furbizia e trovare una via oltre alla forza”.

Per una bella e grintosa ragazza come Linda, la partecipazione a La Caserma sarà sicuramente un’occasione per provare a raggiungere il successo e noi le auguriamo tanta fortuna.