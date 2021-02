Ricordate i due ladri di ‘Mamma ho perso l’aereo’? Guardate come sono cambiati oggi: sono trascorsi ben 31 anni dall’uscita del film!

Parliamo di uno dei film di maggiore successo in tutto il mondo: esiste qualcuno che non ha mai visto ‘Mamma ho perso l’aereo’? Difficile trovarlo! Il film uscito nel 1990 racconta una simpatica storia che vede come protagonista la famiglia McCallister. L’atmosfera natalizia ed il genere comico rendono il film davvero unico! Ovviamente, complice di tale successo, anche la bravura degli attori. Oltre al piccolo Kevin McCallister, alla sua famiglia, protagonisti del film sono anche i ladri ‘maldestri’, Harry e Marv. Impossibile dimenticare i loro volti nel film: sapete come sono diventati oggi? Vi mostriamo uno scatto, 31 anni dopo!

Erano i ladri di ‘Mamma ho perso l’aereo’: sapete come diventati sono oggi? La foto a confronto

I ladri di Mamma ho perso l’aereo, Harry e Marv, sono interpretati dai famosissimi attori Joe Pesci, classe ’43, e Daniel Stern, classe ’57. Dal 1990 ad oggi sono cambiati, giusto un po’: sono trascorsi 31 anni. Ecco oggi come sono diventati i due attori famosissimi, i ladri maldestri di un film visto ed amato tutt’oggi:

Cosa sappiamo di loro? Joe Pesci, attore e musicista statunitense di origine italiana, è stato vincitore dell’Oscar nella categoria miglior attore non protagonista grazia al film Quei bravi ragazzi. Joe interpreta nel film di Martin Scorsese il mafioso Tommy De Vito. E’ stato nominato al premio Oscar anche grazie a Casinò, The Irishman e Toro Scatenato.

Daniel Stern è l’attore statunitense noto non solo per film di cui vi abbiamo parlato fino ad ora ma anche per il suo ruolo in Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche e Un furfante tra i boyscout.

La pagina Facebook ‘Ciakthemovie‘ ha pubblicato un simpatico scatto dei due attori ieri e oggi: la foto più recente risale a qualche anno fa.