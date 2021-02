Lodovica Comello è un’amatissima artista, ma avete mai visto sua sorella? E’ bellissima, proprio come lei.

Questa sera una nuova puntata di Italia S’Got Talent conquisterà i telespettatori, al timone dell’amatissimo programma Lodovica Comello, accompagnata da quattro giudici d’eccezione, ovvero Frank Matano, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Insieme formano un sodalizio tanto forte ed ironico. Il pubblico è decisamente conquistato dall’umorismo e dalla leggerezza manifestata durante le puntate. Beh, le risate sono sempre assicurate. Come sappiamo, Lodovica Comello è un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica, un vero e proprio talento! Ha iniziato fin da bambina a dedicarsi al mondo artistico, infatti, dopo aver seguito un corso di danza, all’età di 11 anni intraprende lo studio di canto. Pian Piano, l’artista si è fatta largamente conoscere: l’abbiamo vista nel film concerto Il mondo di Patty- La festa del cinema, fino ad arrivare a Buenos Aires, dove dopo aver appreso lo spagnolo recita il ruolo di Francesca nella telenovela Violetta. Arrivata sul palco di Italia S’Got talent, sta ammaliando letteralmente i telespettatori. Lodovica è seguitissima, e anche sui social conta un profilo di ben oltre due milioni di follower. Proprio qui è emersa una foto insieme a sua sorella, l’avete mai vista? Sono davvero bellissime!

Lodovica Comello è al timone della seguitissima trasmissione Italia S’Got talent. Bravissima e bellissima, ha alle spalle una carriera pienissima, nonostante la sua giovane età. Sappiamo, come si legge anche dalla sua biografia, che nel 2015 ha sposato con rito civile il produttore Tomas Goldschmidt. Soltanto nel 2019 hanno annunciato di aspettare un bambino, nato il 16 marzo del 2020, il piccolo Teo. Sui social, ha mostrato i vari passi della sua gravidanza, fino al momento della nascita, e i suoi follower hanno sempre apprezzato, dato che il suo profilo è seguitissimo. Come abbiamo anticipato, andando indietro, è emersa una foto della cantante insieme a sua sorella Ilaria: l’avete mai vista? Ve la mostriamo noi, con uno scatto apparso sul suo profilo, che ha lasciato tutti senza parole. Come potete vedere, è anche lei bellissima, bionda e raggiante. Alcuni lineamenti sono decisamente gli stessi, ma per altri le due donne sono differenti.

Beh, entrambe meravigliose. Sul social i migliaia di follower hanno apprezzato lo scatto pubblicato, lasciando numerosi commenti, tutti complimenti per le due incantevoli sorelle.