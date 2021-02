Prima di morire, Lucas Mello ha pubblicato un messaggio sul suo account social: era rivolto alla sorella Dayane

La casa del Grande Fratello Vip è stata stravolta da una notizia terrificante: il fratello minore di Dayane Mello, Lucas, è morto la scorsa notte in un incidente stradale. La notizia è stata annunciata dall’altro fratello di Dayane, Juliano. La prima finalista del reality show di Canale 5 è stata informata dell’accaduto questa mattina. Dayane ha parlato con suo fratello Juliano ed in seguito è stata confortata dai suoi coinquilini. La modella brasiliana ha deciso di rientrare nella casa più spiata d’Italia. Dayane, infatti, non avrebbe potuto raggiungere in tempo il Brasile e, una volta entrata nel paese, avrebbe dovuto rispettare la quarantena obbligatoria. Il desiderio del fratello scomparso, inoltre, era quello di vederla trionfare nel reality show italiano.

Lucas Mello, l’ultimo messaggio alla sorella Dayane

Lucas e Dayane Mello erano molto legati. Il ragazzo era il fratello minore della modella brasiliana e nella famiglia era coccolato da tutti. Dopo la notizia della sua scomparsa, Dayane si è confidata con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, rivelando: “Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici ed ha giocato a calcio. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino”. Dayane ha rivolto poi un pensiero al padre e alla sua compagna: “Mi dispiace per mio padre e sua moglie che staranno soffrendo tantissimo. Poi perché sono tanti anni che non lo vedo, mi dispiace tanto. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa”.

Il fratello di Dayane non ha mai smesso di sostenere la sorella durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio prima di morire, Lucas ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram. Il ragazzo ha ripostato una foto pubblicata da Juliano, dove compare insieme alla sorella Dayane, ed ha scritto: “Mi manchi“. Queste sono state le ultime parole rivolte alla sorella prima di morire. Dayane ovviamente non ha potuto leggere il suo messaggio, ma siamo sicuri che, una volta finito il gioco, suo fratello Juliano le rivelerà tutto. Lucas aveva poi pubblicato un countdown sul suo profilo social, nel quale contava i giorni che mancavano al compleanno della sorella. Per Dayane sarà sicuramente un giorno triste, nel quale mancherà una persona in particolare al suo fianco. Non possiamo che stringerci attorno alla famiglia della modella brasiliana e concorrente del GF VIP 5. Sentite condoglianze.