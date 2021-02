Chi è la moglie di Mario Draghi: il suo nome è Serena Cappello, hanno due figli. Ecco tutte le curiosità sulla famiglia Draghi.

Economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico italiano: è così descritto l’uomo a cui è stato conferito l’incarico, il 3 febbraio 2021, di formare un governo in seguito alle dimissioni di Conte. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto Mario Draghi per formare un governo tecnico-istituzionale dopo le dimissioni del Governo Conte. Il classe ’47 è l’ex Presidente della Banca Centrale Europea ed ha accettato l’incarico ricevuto dal Presidente Mattarella. Parliamo di un uomo che ha avuto un ruolo determinante nella politica economica e finanziaria non solo dell’Italia ma anche dell’Europa. Mario Draghi è sposato dal 1973 con Maria Serenella Cappello: dalla loro unione sono nati due figli, Federica e Giacomo. Vi sveliamo qualche dettaglio in più sull’ex presidente della BCE.

Mario Draghi, chi è la moglie Serena Cappello: curiosità sulla vita privata dell’ex Presidente della Bce

Mario Draghi nel 1973 ha sposato una donna elegante e molto riservata. Maria Serena Cappello, Serenella per gli amici, è la moglie dell’ex presidente della BCE. La signora Draghi, si legge, è una nobile di nascita: discende dalla sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca Cappello. Serena è un’esperta di letteratura: dall’unione con Mario Draghi sono nati due figli. Federica è la primogenita, dirigente di una multinazionale delle biotecnologie; Giacomo è un trader che ha lavorato fino al 2017 in Morgan Stanley ed attualmente nel fondo hedge LMR Partners.

Una famiglia davvero splendida quella di Mario Draghi che nonostante gli importanti ruoli nel corso della carriera, vive di semplicità. Su La Repubblica si legge che Mario e la sua dolce metà furono beccati mentre si scambiavano tenerezze tra gli scaffali di un negozio.