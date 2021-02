Qualche ora fa, Michela Quattrociocche ha scritto su Instagram: ‘Hai sconfitto il Covid, sono fiera di te’, la rivelazione.

È un’apprezzatissima e famosissima attrice, Michela Quattrociocche. Dopo aver preso parte ai film di Federico Moccia ‘Scusa ma ti chiamo amore’ e ‘Scusa ma ti voglio sposare’, l’attrice romana ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Certo, attualmente, non è più una presenza fissa del piccolo e grande schermo, ma la bellissima Quattrociocche continua a decantare di un clamore davvero impressionante. Soprattutto sul suo canale social ufficiale, dove, spesso e volentieri, si diletta a comunicare i suoi sostenitori. In diverse occasioni, ad esempio, vi abbiamo parlato dei suoi incantevoli scatti fotografici. Ma non solo. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’attrice romana ha scritto: ‘Sono così fiera di te. Hai sconfitto il Covid’. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso davvero felice la Quattrociocche. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Michela Quattrociocche: ‘Hai sconfitto il Covid’, cos’è esattamente successo

Così come ha fatto diversi mesi fa quando, con un messaggio condiviso, Michela Quattrociocche ha annunciato la fine del suo matrimonio con Alberto Aquilani, qualche ora fa, l’attrice romana non ha perso occasione di poter condividere una notizia davvero sensazionale. Che, come dicevamo precedentemente, ha a che fare con il Covid. È da circa un anno che, purtroppo, questo virus cinese è entrato nelle nostre vite. E le ha completamente annientate e sconvolte. Non è un caso, infatti, se sono davvero diverse le famiglie che, purtroppo, ne sono state colpite. È il caso, ad esempio, di Iva Zanicchi. Che, proprio a causa del Coronavirus, ha subito la morte di suo fratello. Ma è anche il caso di tantissime altre famiglie ‘comuni’ e non. Qualche ora fa, inoltre, abbiamo saputo che anche Michela Quattrociocche ha dovuto fare i conti con questo drammatico virus. In particolare, sua nonna. Non sappiamo cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, quali siano stati i sintomi della donna. Fatto sta che, da come si può chiaramente leggere da questo ultimo post, sembrerebbe che il peggio sia nettamente passato. ‘Sono così fiera di te. Finalmente hai sconfitto il Covid’, scrive l’attrice romana a corredo di questo delizioso scatto in compagnia di sua nonna. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto fare a meno di condividerla con i suoi fan.

‘Finalmente dopo mesi ti rivedo’, conclude Michela Quattrociocche questo post. Anche noi siamo felicissimi per lei.