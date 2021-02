È morto in un incidente stradale il fratello di Dayane Mello: ecco qual è stata la reazione dei concorrenti del GF VIP

La casa del Grande Fratello Vip sconvolta dalla morte improvvisa e tragica di Lucas Mello, fratello di Dayane. Il ragazzo è morto in un incidente la scorsa notte. La notizia è stata annunciata da Juliano, altro fratello della modella brasiliana. Anche Dayane ovviamente è stata informata della scomparsa del fratello minore. La modella, nonché prima finalista del GF VIP 5, ha deciso di rientrare nella casa più spiata d’Italia. Dayane difficilmente potrà rientrare nel suo paese e nel caso dovrà rispettare la quarantena obbligatoria.

Morto il fratello di Dayane Mello, la reazione dei concorrenti del GF VIP

La morte di Lucas Mello ha sconvolto la casa del Grande Fratello Vip. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno saputo, attraverso Dayane, la scomparsa prematura del giovane ragazzo brasiliano. Le reazioni ovviamente sono state tutte tristi e devastanti. Maria Teresa Ruta, ad esempio, si è lasciata andare ad un racconto sulla scomparsa del padre. Abbastanza tristi anche gli altri inquilini, tra cui Andrea Zelletta e soprattutto Rosalinda, amica di Dayane.

La scomparsa del fratello di Dayane ha colpito ovviamente anche gli ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Gli ex coinquilini di Dayane Mello hanno pubblicato messaggi di affetto e vicinanza sui social. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, ha scritto tra le stories di Instagram: “Un abbraccio a Dayane per la perdita del suo caro fratello. Vicina a te e alla tua famiglia” ed ha poi pubblicato una foto insieme alla prima finalista del reality show. La Gregoraci ovviamente non è stata l’unica a pubblicare un pensiero sui social. Addirittura anche Francesco Oppini ha messo da parte l’inimicizia ed ha scritto sui social: “Vicina a Dayane Mello e alla sua famiglia per il grave lutto subito“.