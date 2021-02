Stefano De Martino ha appena reso pubblico un annuncio davvero magnifico: il conduttore sarà domani, 4 febbraio, in tv, in una serie televisiva molto amata!

Il famosissimo conduttore napoletano ha ormai conquistato tutto il pubblico televisivo. Stefano De Martino è diventato volto amato ed apprezzato della televisione italiana: con il suo ‘Stasera tutto è possibile‘, in onda il martedì sera in prima serata, regala risate ed intrattenimento al pubblico di Rai 2. Grazie alla sua bravura e la sua ironia, insieme ai suoi ospiti, regala serate davvero esilaranti: chi è che non aspetta con ansia ogni martedì sera? Il pubblico televisivo può gioire perchè questa settimana potrà vedere per ben due volte il De Martino in tv. La notizia è appena arrivata: sentite di che si tratta!

Stefano De Martino, magnifico annuncio a sorpresa: domani sera sarà in tv, l’ha appena rivelato

Stefano De Martino attraverso le sue IG story ha pubblicato poco fa un post di SpettacoliNews. L’annuncio appena arrivato ha fatto esplodere di gioia i fan del famoso conduttore ed il pubblico televisivo. Ma di cosa si tratta? E’ arrivata poche ore fa la notizia che Stefano sarà special guest della sesta serata della serie tv, Che Dio Ci Aiuti 6. Il napoletano sarà ospite della fiction nella puntata di giovedì 4 febbraio su Rai 1.

Il Convento degli Angeli è così in fermento per l’arrivo del bel conduttore, ex ballerino. Secondo le anticipazioni lanciate da Spettacolinews, Stefano De Martino dovrà presenziare in una gara di ballo a cui Suor Costanza ha deciso di iscrivere le coppie del convento. La coppia vincitrice sarà premiata proprio dal napoletano: suor Costanza spera di rincontrare il suo vecchio pupillo. E’ stata lei ad insegnargli il suo primo passo di danza!