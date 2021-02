Il gossip travolge la scuola di Amici: Martina Miliddi molla di nuovo Aka7even per Raffaele e il cantante si sfoga con gesto disperato.

Oltre al talento di molti dei ragazzi del cast, l’attuale edizione di Amici ci sta offrendo interessanti pagine rosa: da un po’ di tempo, infatti, a tenere banco nella scuola più famosa d’Italia non sono solo le sfide tra allievi e le liti tra i professori, ma anche le tormentate vicende amorose nate nel programma. Proprio nel daytime di ieri, 3 febbraio, abbiamo assistito ad un momento particolare che ha visto protagonisti la ballerina Martina Miliddi e il cantautore ventenne Luca Marzano, in arte Aka7even. Lei lo ha lasciato di nuovo e lui ha avuto una reazione molto forte. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Martina lascia Aka7even, lui reagisce così

Non è la prima volta che accade: già nei giorni scorsi la Miliddi aveva deciso di chiudere con Aka7even, spiegando anche di provare un certo interesse per Raffaele Renda. Quest’ultimo aveva rivelato tutto a Luca, che non aveva reagito affatto bene di fronte a tale confessione. La ballerina aveva quindi fatto un passo indietro, ma ieri abbiamo visto che il problema è tornato a galla e la ragazza ha lasciato nuovamente il fidanzato. “Sempre per Raffaele?”, le ha chiesto e lei ha annuito aggiungendo: “E non solo”. “Sappi che io non te ne faccio una colpa. Però ci tengo a dirti che da parte mia avrai zero. Non ci sarò più. Sappi solo che per te ci saranno sempre buone parole. Non sono una persona che infanga dove ha mangiato. Mai. Però tu e anche lui evitatemi, perché non penso mi meritiate. Devi metterti nei miei panni. È l’ultima conversazione che voglio avere con te”, ha detto Aka7even. Successivamente Martina è andata ad informare Raffaele, il quale è apparso titubante, vista l’amicizia con Luca. A questo punto, Aka7even si è lasciato andare ad uno sfogo e, in preda alla rabbia e alla tristezza, ha lanciato una bottiglia d’acqua. Il ragazzo ha voluto anche avere un confronto con Raffaele e gli ha esternato chiaramente la sua volontà di chiudere i rapporti anche con lui: “Lei con me ha chiuso e penso di doverlo fare anche con te. Penso che lei non debba farsene una colpa e nemmeno tu. L’amore è l’unica cosa in cui non puoi dare colpe”.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbero Martina e Raffaele come coppia?