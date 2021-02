Conosciamo tutti Andrea Pucci e sappiamo benissimo quanto sia divertente ed esilarante con le sue battute, ma voi conoscete il suo vero nome?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Andrea Pucci. Approdato nel mondo dello spettacolo intorno agli anni ’90, il simpaticissimo milanese ha conquistato l’interesse di tutti. Dopo aver lavorato in una tabaccheria ed aver svolto la professione da gioielliere, il buon Picci ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione grazie al famoso programma ‘La sai l’ultima?’. Era esattamente la stagione del 1993/1994 quando, per la prima volta in assoluto, Andrea Pucci prendere parte ad un programma televisivo. E, in un vero e proprio batter baleno, è riuscito a conquistare davvero tutti. È proprio da quel momento che, infatti, il simpaticissimo Andrea si è fatto ampiamente conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua compagna e del dolore provato per un tragico lutto, ma se vi chiedessimo se conoscete il suo vero nome, ci sapreste dare una risposta? Tutti lo conosciamo come ‘Andrea Pucci’, ma sapete che non è affatto ‘corretto’? Perché? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Andrea Pucci, conoscete qual è il suo vero nome? Il retroscena ‘inedito’

Attualmente è in onda con la nuova edizione ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’, ma, diciamoci la verità, Andrea Pucci vanta di una carriera davvero immensa. Iniziato a muovere i primi passi in questo mondo nel lontano 1993, il simpaticissimo comico ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Riuscendo a diventare, adesso, uno dei più grandi personaggi televisivi. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Dal punto di vista professionale e lavorativo, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero di tutto. Ma per quanto riguarda, invece, la sua vita privata e quotidiana, c’è qualcosa in particolare da sapere? Beh, assolutamente si! Sapete, ad esempio, che Andrea Pucci non è affatto il suo ‘vero nome’? Si, avete letto proprio bene. È da quando ha fatto la sua apparizione a Colorado che lo conosciamo e chiamiamo così, ma sapete che, in realtà, il suo nome è un altro? Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il vero nome di Andrea Pucci sia Andrea Baccan. Il nome di battesimo, da come potete vedere, è il medesimo. Quello che, invece, è cambiato è il cognome. Ecco, ma perché? Non lo sappiamo, ovviamente. Fatto sta che è un retroscena davvero inedito per noi.

Voi, invece, lo conoscevate?