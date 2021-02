Sapete cosa ha fatto Angelina Jolie dopo la separazione da Brad Pitt? Vi sveliamo la scelta fatta dall’attrice per i figli

La Jolie è una delle attrici più famose di Hollywood. Nata a Los Angeles il 4 giugno 1975, è anche produttrice cinematografica e regista. Ha vinto due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d’argento al Festival di Berlino. Raggiunge la fama internazionale interpretando Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider e nel sequel. Ha vinto tre Golden Globe consecutivi: nel 1998 per il film tv George Wallace, nel 1999 per Gia – Una donna oltre ogni limite e nel 2000 per Ragazze interrotte, per il quale ha vinto anche l’Oscar alla miglior attrice non protagonista. La Jolie è stata più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo. È stata inoltre inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo redatta dalla rivista TIME e nel 2013 è stata l’attrice più pagata di Hollywood con un reddito di 33 milioni di dollari. La rivista Forbes l’ha inserita nella lista delle 100 donne più potenti al mondo.

Angelina Jolie, cosa ha fatto per i figli dopo la separazione da Brad Pitt

La Jolie ha annunciato il suo fidanzamento con l’attore Brad Pitt nell’aprile del 2012, ma pare che la coppia si frequentasse già dal 2005, anno in cui hanno girato insieme il film Mr and Mrs Smith. La coppia si è sposata il 23 agosto 2014 nel loro castello a Miraval, in Francia. La storia d’amore è durata fino al settembre del 2016, quando l’attrice ha presentato istanza di divorzio da Pitt, citando differenze inconciliabili. Nell’aprile 2019 la corte ha restituito legalmente ai due attori lo status di single. La coppia ha sei figli, tre adottati e tre naturali: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax Thien e i due gemelli Knox e Vivienne.

Dopo la separazione da Brad Pitt, la Jolie, come raccontato in una recente intervista a Vogue, ha preso una decisione nel bene dei figli. L’attrice ha infatti dichiarato di essersi trasferita a Los Angeles, a Los Feliz, nella villa una volta di proprietà del leggendario regista e produttore Cecil B. DeMille. La Jolie ha scelto di vivere lì con i suoi sei figli per farli stare vicino al padre, che abita a 5 minuti da lì. L’attrice ha poi confessato: “Gli ultimi anni sono stati particolarmente duri. Mi sono concentrata sul riconciliare la nostra famiglia e lentamente sta tornando. Come se il ghiaccio si stesse sciogliendo e il sangue torna a scorrere nel mio corpo”.