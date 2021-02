Anticipazioni Beautiful giovedì 4 febbraio: Hope è disperata, ma Brooke ha un piano; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi della soap.

Sono puntate salienti, queste di Beautiful in onda negli ultimi giorni. Quello con la soap opera americana è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che ormai da tantissimi anni seguono le complicate vicende della famiglia Forrester. Vicende che, nelle ultime settimane, si concentrano soprattutto su due personaggi: Hope e Thomas. Nella puntata di ieri, la giovane Logan, disperata, racconta a sua mamma Brooke quanto è accaduto nei magazzini della Forrester. Nel tentativo di liberarsi da lui, Hope ha spinto Thomas, facendolo precipitare in una vasca. Quello che ha scoperto in un secondo momento è che in quella vasca c’è dell’acido fluoridrico, capace di disintegrare in pochi secondi un corpo umano. Hope è sconvolta, cosa accadrà? In seguito, le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 4 febbraio 2021.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Beautiful giovedì 4 febbraio: Hope racconta tutto a Brooke, che ha un piano per aiutare la figlia

Continua il drammatico racconto di Hope Logan, che spiega a Brooke tutti i dettagli del tragico incidente di Thomas. La ragazza si è trovata costretta a raggiungere il magazzino, data l’insistenza di Thomas. Quello che Hope non immaginava, però, è che Thomas potesse precipitare proprio in una vasca contenente acido. Ad informare la Logan sulla sostanza pericolosa è stato Charlie, che ha descritto a Hope gli effetti terribili che l’acido ha sull’uomo. A questo punto Hope non ha avuto più dubbi: Thomas è morto. E nel raccontare la vicenda a Brooke, Hope non trattiene le lacrime, mostrando tutta la sua disperazione. Cosa fare adesso? Ebbene, nonostante anche lei sia turbata e scossa dall’accaduto, Brooke fa di tutto per tranquillizzare la figlia, alla quale dà un chiaro consiglio: non raccontare a nessuno quanto è accaduto! Brooke, quindi, vuole che Hope mantenga il segreto, promettendole di aiutarla a risolvere tutto. Ma riusciranno le Logan a mentire, soprattutto con Ridge? Saranno attimi molto difficili per le due donne e non mancheranno colpi di scena inaspettati!

Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per tutte le sorprese e novità dell’amatissima serie. Appuntamento, come sempre, alle ore 13 e 40. Noi ci saremo, e voi?