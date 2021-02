Anticipazioni Un posto al sole, 4 febbraio: Silvia sarà scossa da una inaspettata proposta, e Lara si troverà in una difficile situazione.

Una nuova puntata dell’amatissima Soap opera Un Posto al sole andrà in onda proprio questa sera, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Da anni riscontra un successo straordinario, il tutto ovviamente è dovuto non solo alla trama, che è sempre più avvincente, e anzi, sta divenendo sempre più aggrovigliata, ma anche grazie agli attori, tutti davvero eccezionali. In questi giorni abbiamo visto Michele e Silvia sempre più distanti, a causa della situazione creatasi dopo aver scoperto che Niko è divenuto l’avvocato di Emil, il presunto aggressore dei due coniugi. Ai Cantieri, invece, Roberto Ferri ha dimostrato apertamente la forte mancanza provata nei confronti di Marina, e proprio per questo ha avuto un litigio con Lara. Cosa succederà nella puntata di questa sera?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata di giovedì 4 febbraio: Silvia terribilmente scossa

Questa sera, giovedì 4 febbraio, andrà in onda una nuova puntata della seguitissima Soap opera Un posto al sole. Le vicende sono sempre più altalenanti, avvolte intorno ad una trama sempre più avvincente. Nella puntata che andrà in onda tra poche ore, vedremo che la situazione tra Silvia e Michele si fa sempre più difficile. Come sappiamo, Niko ha tradito l’amicizia dei due coniugi, dopo che ha scelto di difendere in qualità di avvocato, Emil, il presunto aggressore. A causa di questa situazione è tornata la tensione tra Michele e sua moglie, quest’ultima non riesce a dimenticare quello che è successo, e continua imperterrita ad accusare il compagno di non averla protetta. Ma la situazione peggiorerà, infatti, Silvia verrà sconvolta da una inaspettata proposta, che potrebbe destabilizzare ancora di più il suo legame con il giornalista. Cosa Succederà?

Intanto, Lara ai cantieri vuole vendetta, e sta mettendo in atto un piano per cancellare il ricordo di Marina, che ancora percuote Roberto. Purtroppo, questo potrebbe metterla contro Roberto e anche gli operai. Infatti, la donna sta cadendo nei guai, e i risvolti potrebbero essere non dei migliori. Nella puntata che andrà in onda questa sera, vedremo la messa in onda della storia d’amore tra Bruno e Salvatore. Il dottor Sarti si mostra sempre più stranito, e risulta sempre più difficile per il vigile capire i reali sentimenti del compagno. In questa vicenda, entrerà anche Bice, dopo che l’uomo l’ha invitata a casa. per questo, spinge il fratello a vederci veramente chiaro.