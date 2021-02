Attualmente, Antonio Albanese è uno dei più grandi attori dello spettacolo italiano, ma sapete che lavoro faceva prima del successo?

Classe ’64, Antonio Albanese è uno dei più grandi attori del nostro panorama artistico. Entrato nel mondo della spettacolo ed, in particolare, del mondo comico intorno gli inizi degli anni ’90, il simpaticissimo Albanese si è facilmente fatto conoscere ed apprezzare. Tanto è vero che, attualmente, non soltanto è un famosissimo e conosciutissimo attore, ma decanta anche di una carriera davvero incredibile. Perché, badate bene, Antonio non è soltanto un attore, ma è anche un cabarettista, regista, comico ed imitatore. Insomma, Antonio Albanese è, senza alcun dubbio, un artista a 360 gradi. Ecco, ma vi siete mai chiesti che lavoro facesse prima di approdare in questo mondo? All’età di 57 anni, lo dicevamo precedentemente, l’attore decanta di una carriera davvero impressionante. Ecco, ma cosa faceva prima di diventare quello che è adesso? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che è una professione che, seppure ha a che fare con la gente, è completamente diverso da quello intrapreso adesso. Bando alle ciance, scopriamo insieme ogni cosa.

Antonio Albanese, sapete che lavoro faceva prima del successo? Non ci crederete

Se volessimo prendere in considerazione la sua carriera e tutti i personaggi interpretati, vi assicuriamo, non ci basterebbe un solo articolo per poter parlare di lui. Antonio Albanese, come dicevamo precedentemente, ha ben 57 anni. Eppure, decanta di un curriculum professionale davvero incredibile. Attore, cabarettista, comico, regista ed imitatore: insomma, il buon Albanese è un artista a tutto tondo. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa faceva prima del successo? Attualmente, come dicevamo precedentemente, è un famosissimo ed apprezzatissimo attore, ma prima di approdare in questo mondo, cosa faceva? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come detto poco fa, la sua prima esperienza lavorativa non ha assolutamente nulla a che fare con quello che fa adesso. Siete curiosi di saperne di più? Ebbene, scopriamo insieme ogni cosa. Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che Antonio Albanese, prima ancora di fare il suo debutto nel mondo dello spettacolo e, quindi, della recitazioni, abbia iniziato a lavorare per alcune radio. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che, intorno agli anni ottanta, abbia iniziato a lavorare per alcune radio locali. E che, soltanto negli anni novanta, abbia deciso di iscriversi alla scuola di arte drammatica a Milano. Da quel momento, poi, è tutta storia.

Avreste mai pensato che Antonio Albanese avesse iniziato così? Noi decisamente no!