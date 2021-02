Nella puntata di Giovedì 4 Febbraio di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è intervenuta dopo le rivelazioni di Memo Remigi: la verità.

Una nuova puntata di Pomeriggio Cinque è andata in onda anche oggi, Giovedì 4 Febbraio. Sempre in gran forma e splendente più che mai, Barbara D’Urso è stata in diretta dallo studio televisivo di Cologno Monzese. Ed ha tenuto compagnia, come è al suo solito fare, il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. In questo appuntamento, come in tutti gli altri, la conduttrice televisiva ha parlato davvero di tutto. A partire, quindi, dai più importanti eventi di cronaca e di attualità. Fino ad un argomento più ‘leggero’. È proprio durante questo spazio dedicato al GF e ai ‘contrasti’ tra genitori e figli che la D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di fare una precisazione sulla sua vita privata pregressa. E, soprattutto, sulle dichiarazioni a cui, sul settimanale Di Più, Memo Remigi si è lasciato andare. È proprio sul giornale, infatti, che il cantante ha rivelato di avere vissuto una storia d’amore con la bella Barbara, ma soprattutto di aver tradito la moglie proprio con lei. Una rivelazione choc, potremmo dire. Sulla quale, però, la conduttrice campana ha avuto qualcosa da dire. Ecco, le sue parole.

Barbara D’Urso su Memo Remigi, la rivelazione in diretta: cos’è successo veramente

In una intervista al settimanale Di Più, come dicevamo precedentemente, Memo Remigi non soltanto ha ricordato la storia d’amore vissuta con Barbara D’Urso, ma ha anche svelato di aver iniziato la relazione con lei tradendo sua moglie. Una vera e propria rivelazione clamorosa, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, evidentemente, non è affatto andato giù alla diretta interessata. Perché, nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, la conduttrice televisiva è intervenuta. Ed ha fatto chiarezza. ‘È una cosa che mi sta dando un po’ fastidio in questi giorni’, ha detto la D’Urso in diretta televisiva. Continuando poi a dire che, mai nella sua vita, ha intrattenuto una relazione con un uomo sposato. ‘La moglie di questo signore, a quel tempo, era separata da anni’, ha detto ancora la conduttrice televisiva.

‘Sentire dire che ha tradito la moglie con Barbara D’Urso è una cosa che mi ferisce’, ha concluso. Spiegando, inoltre, di aver tramandato il valore del rispetto sotto questo punto di vista anche ai suoi figli. ‘Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse la sua donna per colpa mia’, ha precisato ancora.