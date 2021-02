Can Yaman e Diletta Leotta: la loro storia d’amore è ufficiale! E’ spuntata sui social la prima insieme: pioggia di cuori per la coppia più chiacchierata di questo inizio 2021.

Sono settimane che circola sul web l’indiscrezione che vede insieme Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore turco e la conduttrice televisiva, volto noto di DAZN, sono stati beccati insieme dal settimanale Chi. Nessuno dei due aveva confermato la relazione tanto chiacchierata: la Leotta aveva da poco chiuso la storia d’amore con Daniele Scardiania, pugile e concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Non sono state soltanto le foto pubblicate dal settimanale a scoprire l’inizio di un amore: il popolo del web aveva trovato indizi anche attraverso le IG story dei due! Adesso, a quanto pare, non ci sono più dubbi. Can Yaman e Diletta sono una coppia ed hanno deciso di condividere con i loro fan uno splendido scatto insieme! Guardate un po’ qui!

Can Yaman e Diletta Leotta, non ci sono più dubbi: sui social la prima foto di coppia

Tra Can Yaman e Diletta Leotta è ufficialmente amore! Proprio pochissimi minuti fa il famoso latin lover, attore turco che ha fatto innamorare migliaia di donne, ha fatto sapere di aver trovato l’amore. La donna scelta da Can è Diletta Leotta, proprio come si vociferava sul web. A rendere pubblica la storia è l’attore stesso che, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato uno scatto di coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

‘Coppia pericolosa’ scrive il protagonista di Daydreamer, la serie tv in onda su Canale 5. Svanisce così ogni dubbio: l’attore e la conduttrice televisiva mettono a tacere ogni indiscrezione e rendono pubblica la loro love story. In pochi minuti subito pioggia di like per la coppia più chiacchierata di questo inizio 2021.