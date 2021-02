Carlotta Dell’Isola, cambio look dopo il GF Vip: trasformazione incredibile per l’ex concorrente del GF Vip.

È stata una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Parliamo di Carlotta Dell’Isola, che è stata eliminata dal gioco proprio qualche giorno fa. Un’esperienza breve per la concorrente, entrata in un secondo momento nella casa più spiata della tv. Ma un’esperienza che le ha regalato tante nuove amicizie e una mega sorpresa finale: la proposta di matrimonio in diretta del suo amato Nello. Insieme li avevamo conosciuti questa estate, nell’edizione nip di Temptation Island. Da qualche giorno sono di nuovo insieme, mostrandosi sui social più uniti che mai. Ed proprio sul suo profilo Instagram che, qualche ora fa, Carlotta ha pubblicato alcuni scatti che non sono passati inosservati. L’ex gieffina ha deciso di rivoluzionare il suo look, affidando la sua chioma a Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei vip. Ebbene, il risultato è sorprendente, diamo un’occhiata!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Carlotta Dell’Isola, cambio look dopo il GF Vip: ecco come si è mostrata

Cambio look per Carlotta Dell’Isola. Dopo l’esperienza nella casa del GF Vip, l’ex concorrente ha deciso di dare una sistemata alle sua extensions, rivolgendosi all’hairstylist più famoso del momento: Federico Fashion Style. “Risultato pazzesco”, è il commento dell’ex gieffina, che ha mostrato il suo nuovo look ai followers di Instagram. Una pioggia di complimenti per lei, ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

Cambio look super approvato per Carlotta che, come abbiamo già detto, ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio dal suo Nello. L’amore tra i due procede a gonfie vele, nonostante la parentesi turbolenta di Temptation Island. E, finalmente, Carlotta potrà coronare il suo sogno di convolare a nozze con lui. E voi, avete seguito l’emozionante proposta in diretta tv?