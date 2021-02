Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che gioia: arriva la notizia tanto attesa per la coppia nata all’interno del GF Vip.

Di storie d’amore nella casa del GF Vip ne nascono tantissime. Nell’attuale edizione del reality, stiamo seguendo il tenero legame tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Un sentimento che cresce ogni giorno di più, nonostante lo scetticismo di una parte di pubblico. Scetticismo che aveva avvolto anche una storia nata nella scorsa edizione del programma, quella tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, a piccoli passi, si sono innamorati proprio nella casa del GF Vip e, oggi, quanti non credevano al loro amore non hanno potuto far altro che ricredersi. Clizia e Paolo formano una coppia bellissima e super affiatata e nelle ultime ore è arrivata una splendida novità. Scopriamo di cosa si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, arriva la notizia tanto attesa: i fan sono pazzi di gioia

Nella quarta edizione del GF Vip hanno fatto sognare milioni di fan con la loro storia. Fan che ancora oggi seguono le loro avventura attraverso i social. Parliamo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la coppia nata proprio all’interno della casa più spiata della tv durante la scorsa edizione. Per loro, dopo l’esperienza al GF, solo cose belle: il loro amore è cresciuto sempre di più e ora sono pronti per il grande passo. La coppia andrà a convivere molto presto! Qualche giorno fa, Clizia ha pubblicato uno scatto in compagnia di Paolo e, dietro di loro, numerosissimi scatoloni:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

A confermare tutto è il settimanale Chi, che con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali, annuncia che la coppia andrà a vivere insieme. “Clizia e Paolo hanno deciso di abitare sotto lo stesso tetto, con la voglia, come ci ha raccontato lei, già mamma di Nina, di allargare la famiglia”: è quanto si legge nella didascalia del post pubblicato da Chi.

Una notizia meravigliosa per la coppia e per i numerosissimi fan, che da un anno a questa parte li seguono e li sostengono con infinito affetto. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a Clizia e Paolo, augurando loro tutta la felicità che meritano!