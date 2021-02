Dayane Mello ha parlato con la figlia Sofia nella casa del GF VIP: ecco come le ha raccontato della morte del fratello Lucas

La modella brasiliana Dayane Mello è stata travolta da una tragedia immane nella casa del Grande Fratello Vip. La gieffina ha perso il fratello minore, Lucas, in un incidente stradale. Il ragazzo è scomparso la scorsa notte, la sua macchina è andata a finire contro un camion e per lui non c’è stata speranza. La notizia è stata annunciata da Juliano, altro fratello di Dayane. La prima finalista del reality show è stata informata, ma ha deciso di rientrare nella casa del GF VIP. Una volta arrivata in Brasile, infatti, la Mello avrebbe dovuto rispettare la quarantena obbligatoria. Dayane cercherà di stringere i denti e attorno a sé avrà l’affetto e la solidarietà dei suoi coinquilini.

Dayane Mello, come ha raccontato alla figlia della morte del fratello Lucas

Dopo la morte del fratello, Dayane Mello ha potuto parlare con i suoi familiari nella casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha parlato innanzitutto con il fratello Juliano, che l’ha informata riguardo al dispiacevole accaduto. La Mello ha poi parlato con l’ex suocera, la mamma di Stefano Sala e nonna della figlia Sofia. La gieffina ha parlato anche con la bambina e di sicuro è stata la telefonata che l’ha rallegrata di più rispetto alle altre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Dopo aver parlato con la figlia Sofia, Dayane ha raccontato ai suoi coinquilini della telefonata. La bambina, ancora prima della tragedia, aveva fatto un disegno, raffigurante loro due insieme e un angelo sulla loro testa. Il raccontato ha spiazzato la gieffina e tutti i suoi coinquilini. Dayane ha poi svelato alla bambina la scomparsa dello zio Lucas: “Le ho detto che Lucas ha fatto un incidente con la macchina ed è andato in cielo“.