A distanza di pochissime ore dal lutto da cui è stata colpita Dayane Mello, il GF Vip ha preso un’importante decisione: cos’è successo.

Sono passate poco più di ventiquattro ore da quando Dayane Mello, chiamata in confessionale, è venuta a sapere del tragico lutto da cui è stata colpita. In seguito ad un tragico incidente stradale, suo fratello Lucas è venuto a mancare. Avrebbe compiuto il 9 Marzo ben ventisette anni, il fratello minore della modella brasiliana. Eppure, per un destino beffardo, non potrà essere lì a festeggiare con la sua famiglia. Una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha provocato un dolore immenso a ciascuno. Non soltanto alla famiglia del ragazzo ed, ovviamente, alla Mello, ma anche a tutti coloro che, insieme a lei, stanno condividendo queste ultime settimane nella casa del GF Vip. Nonostante il forte dolore, però, Dayane ha deciso di rimanere in casa. Certo, inizialmente ha abbandonato la casa, ma poi ha deciso di rientrare perché certa che non avrebbe potuto raggiungere immediatamente i suoi familiari in Brasile. È proprio per questo motivo che, da quanto si legge su Globo.com, sembrerebbe che il GF Vip abbia preso proprio un’importante decisione in merito.

GF Vip, la decisione dopo il tragico lutto di Dayane: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, Dayane, appena appresa la notizia della morte di suo fratello, ha deciso di rientrare nella casa del GF Vip. Consapevole che non avrebbe potuto riabbracciare i suoi cari e che, soprattutto, avrebbe dovuto trascorrere un periodi di tempo in un container da sola, la modella brasiliana ha deciso di rientrare in casa. E, soprattutto, di cercare di attutire il suo dolore attraverso l’affetto dei suoi cari. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si legge su Globo.com, sembrerebbe che la squadra del GF Vip abbia preso un’importante decisione in merito. Da quanto si legge sul sito, infatti, sembrerebbe che il gruppo autoriale del reality abbia permesso alla giovane di seguire, tramite videochiamata, una parte della veglia funebre di suo fratello. Ed, infine, di parlare anche con suo fratello Juliano e suo padre.

Una decisione davvero inevitabile, quella presa dal GF Vip. Siete d’accordo?