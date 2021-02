Elisabetta Gregoraci, sapete quanto costa la sua giacca che ha indossato oggi? Il prezzo è da capogiro.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. E, anche se ha lasciato il gioco un bel po’ di settimane fa, il suo nome è sempre presente in casa. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, che ha vissuto un’esperienza molto intensa nella casa più spiata della tv. Un’esperienza che ha deciso di interrompere spontaneamente, dopo la notizia del prolungamento di questa edizione. Ma, nonostante l’abbandono del gioco, i fan continuano a seguire costantemente la loro beniamina, soprattutto attraverso i social. In particolare, su Instagram Elisabetta condivide foto e video delle sue giornate, tenendo aggiornati i followers. E a colpire tutti è stata la bellissima giacca indossata dalla showgirl calabrese per la giornata di oggi. Sapete quanto costa? Il prezzo è stellare.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci, sapete quanto costa la giacca indossata oggi? Il prezzo vi lascerà di stucco

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste di questo GF Vip più amate dal pubblico. Nella casa più spiata della tv, la conduttrice calabrese si è fatta conoscere a 360 gradi, mostrando lati inediti del suo carattere. Ma mostrando anche i suoi outfit, che puntata dopo puntata hanno incantato i telespettatori. E, anche fuori dalla casa, Elisabetta continua a lasciare tutti senza fiato con i suoi look e i suoi capi mai banali. Come la giacca indossata oggi, che è chiaramente visibile nelle sue Instagram Stories. Come riporta una pagina Instagram dedicata proprio alla conduttrice, si tratta di un capo firmato Gucci. Curiosi di scoprire quanto costa? Ben 1980 euro!

Eh si, Elisabetta sa sempre come catturare l’attenzione dei fan con la sua incantevole bellezza. E voi, cosa aspettate a seguire la Gregoraci su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti.