Enzo Salvi è un amatissimo attore e comico, oggi divenuto molto famoso, ma sapete cosa faceva prima del successo? L’abbiamo appena saputo.

Attore, cabarettista, e comico, Enzo Salvi è oggi un importante e amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo. Nel corso della sua carriera ha raccolto tantissimi successi, il tutto ovviamente dovuto al suo talento, accompagnato da quell’umorismo forte e portentoso. I telespettatori sono conquistati dalla sua schietta ed energica personalità. La notorietà su scala nazionale arriva quando giunge sul grande schermo, dove interpreta da protagonista Vacanze di Natale 2000, e successivamente seguito da Body Guards – Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo, e molti altri. Oggi, come abbiamo anticipato, è un grandissimo e famosissimo personaggio della televisione, ma prima ancora di intraprendere questa strada, sapete cosa faceva? Ve lo sveliamo noi!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Enzo Salvi, cosa faceva prima di toccare l’incredibile successo? Nessuno lo sapeva

Questa sera ci sarà una nuova puntata del seguitissimo programma La Pupa e il secchione e viceversa. Al timone della trasmissione Andrea Pucci, accompagnato da Francesca Cipriani, e tantissimi ospiti d’eccezione. A quanto pare, proprio tra poche ore, nel programma del conduttore, arriverà anche lui, ovvero Enzo Salvi. Come è evidente, Enzo è amatissimo, i fan sono ammaliati da quella sua forte ironia, sempre pronta a spezzare la noia di alcuni momenti. Comico, attore e cabarettista, ha alle spalle una lunga carriera, che l’ha portato alla notorietà oggi posseduta. Come abbiamo già riportato, è davvero tanto seguito e amato, e il suo lavoro gli ha donato una grande popolarità. Ma sapete cosa faceva prima? Non tutti ne sono a conoscenza. A quanto pare, sfogliando la sua biografia, leggiamo che Enzo Salvi dopo essersi diplomato all’Istituto Agrario, inizia a lavorare come giardiniere del comune di Roma. I suoi colleghi hanno fin da subito notato la sua peculiarità, ovvero quella ‘battuta sempre pronta’, e così lo convincono ad intraprendere la carriera di cabarettista.

Ed è proprio da quel momento, che pian piano inizia a muoversi in questo spazio, arrivando a toccare numerosi palchi, e divenendo uno dei personaggi di tantissimi film. Ogni volta, Salvi ha dimostrato di essere un grande artista, e per questo il pubblico è continuamente felice di vederlo.