Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di Giovedì 4 Febbraio: controlla con noi i numeri vincenti, la tua schedina è vincente?

Anche stasera, 4 Febbraio 2021, il nostro sito vi propone le ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in tempo reale. A partire dalle ore 20.00, infatti, vi riporteremo, esclusivamente in diretta, nell’apposita tabella sottostante i numeri vincenti, ruota per ruota, a partire da quelle di Milano e Napoli. A partire, appuntato, dal primo gioco del Lotto fino ai numeri estratti del 10eLotto, vi aggiorneremo passo dopo passo su tutti i numeri estratti in questa estrazione di Giovedì 4. Come al solito,vi raccomandiamo di puntare gli occhi sul gioco del Superenalotto. Il suo Jackpot, infatti, è salito ad una somma più che straordinaria. E che, sicuramente, potrebbero fare comodo a chiunque. Pensate, stiamo parlando di bene milioni di euro. Una cifra davvero pazzesca, siete d’accordo? Infine, vi ricordiamo che giocare al Lotto è davvero semplice ed economico. La schedina costa soltanto un euro. E poi, vi assicuriamo, è davvero divertente scoprire i numeri insieme. E, soprattutto, sperare di essere stati toccati dalla fortuna. Bando alle ciance, adesso. Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Siete voi i fortunati di questa sera? Noi ce lo auguriamo!

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 4 Febbraio: i numeri

In attesa di scoprire quali saranno i numeri estratti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, Giovedì 4 Febbraio, siete curiosi di sapere com’è andata a finire qualche giorno fa? Certo, il gioco è un po’ dettato la fortuna, lo sappiamo benissimo. Ma, diciamoci la verità, avere un resoconto generale dell’estrazione precedente, non fa assolutamente male. Ebbene, quali saranno stati i numeri estratti Martedì 2 Febbraio del Superenalotto? Scopriamoli insieme: 54 78 67 28 86 4. Il numero Jolly, invece, è il 29. Ed, infine, il numero star il 6.

I numeri del lotto:

BARI

CAGLIARI 62 77 61 43 76

FIRENZE 29 45 13 9 46

GENOVA 30 70 79 8 39

MILANO 85 68 11 62 40

NAPOLI

PALERMO

ROMA 18 4 12 87 77

TORINO 24 6 51 82 89

VENEZIA 63

NAZIONALE 8 35 63 57 84

I numeri del Superenalotto:

Numeri Vincenti 40 5 27 35 19 82

Numero Jolly: 66

Numero SuperStar: 53

I numeri del 10eLotto:

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Siete stati baciati dalla fortuna? Fatecelo sapere!