GF Vip, Maria Teresa Ruta spiazza tutti: il gesto inaspettato per Dayane dopo la morte del fratello Lucas è da brividi, grande commozione.

Nella giornata di ieri un lutto terribile ha colpito Dayane Mello, come ormai è noto è venuto a mancare suo fratello, il più piccolo, Lucas. Sono state ore difficili per la modella, che si è lasciata andare ad un lungo pianto. La notizia della sua scomparsa era stata data dal fratello Juliano, e anche dallo staff sul profilo instagram della concorrente. Quando Dayane è stata messa al corrente del lutto che l’ha colpita, ha mostrato fortemente il suo dolore. I compagni di avventura hanno fin da subito accolto la tragedia col silenzio e si sono stretti in un lungo abbraccio. Nella serata di ieri, i ragazzi hanno cercato in tutti i modi di confortare la donna, e insieme hanno visto un film. Successivamente, Dayane è andata a letto, e un gesto inaspettato ha colpito tutti, infatti, Maria Teresa ha deciso di scriverle una lettera.

GF Vip, il gesto inaspettato di Maria Teresa per Dayane, dopo la morte del fratello

Una giornata tanto triste è appena trascorsa per Dayane, dopo la tragica notizia della morte del fratello Lucas. Il giovane, a quanto pare, avrebbe perso al vita in un incidente stradale, durante la notte. Sul web, dopo aver appreso il lutto che ha colpito la concorrente, molti hanno chiesto la chiusura anticipata del programma, e non solo, anche i concorrenti, hanno pensato ed affermato di lasciare il reality, lasciando la vittoria a Dayane. Purtroppo, l’atmosfera all’interno della casa è attanagliata da un profondo dolore. La modella nelle ore appena trascorse si è mostrata visibilmente provata e i suoi amici hanno sempre cercato di dimostrarle un grande appoggio e un forte affetto. Maria Teresa Ruta ha voluto regalare delle profonde parole alla donna, dedicate a suo fratello Lucas. Un gesto che ha colpito tutti e che la stessa Dayane ha accolto commossa.

“C’eri tu, eravamo in bicicletta, ma buia ora è la mia notte, per tenerti con me ho provato a fare a botte”, ha riportato nella poesia che ha lasciato leggere poi a Rosalinda. La ragazza ha fin da subito espresso la sua gratitudine agli altri coinquilini.