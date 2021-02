GF Vip, Pierpaolo Pretelli emoziona tutti: il gesto inaspettato per Dayane Mello dopo il tragico lutto.

Tutto è cambiato, improvvisamente, nella casa del GF Vip. La notizia della tragica morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, ha letteralmente stravolto tutti. La modella brasiliana ha deciso di non abbandonare il gioco e vivere questo dolore con i suoi compagni, ai quali si è affezionata molto. E, nelle ultime ore, i concorrenti non fanno altro che stare vicino a Dayane, cercando di alleviare il più possibile la sua sofferenza. Discussioni, liti e rancori sono stati cancellati in un attimo: in casa, ora, regna l’unione. E ognuno di loro, con piccoli gesti, cerca di mostrare la propria vicinanza alla Mello. Qualche ora fa, Maria Teresa Ruta ha commosso tutti con una lettera meravigliosa per la brasiliana. Poco fa, invece, è stato Pierpaolo a regalare una dolce emozione a Dayane: il suo gesto inaspettato ha colpito tutti. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli e il gesto inaspettato per Dayane Mello dopo la perdita del fratello Lucas

Tutti uniti per far stare meglio Dayane. È diventato questo, ora, l’obiettivo principale dei concorrenti del GF Vip. La notizia della scomparsa del fratello della concorrente è arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa, dove ora regna un clima di unione ed assoluto rispetto per la brasiliana. Alla quale tutti stanno mostrando una grande solidarietà, facendo di tutto per aiutarla in questo terribile momento. Poco fa, ci ha pensato Pierpaolo Pretelli a regalare un sorriso alla modella. Avendo ricevuto delle tele per pitturare, Pierpaolo ha iniziato a dipingere Paperino su una di esse. Quando Dayane gli ha chiesto se stesse facendo quel quadro per il suo piccolo Leo, la risposta di Pierpaolo ha stupito tutti: “È per Bubi”. Si tratta del nomignolo con cui Dayane chiama sua figlia Sofia. Un gesto dolcissimo, che ha strappato un sorriso alla Mello. Un gesto che ha emozionato tanto anche i telespettatori, che hanno vissuto la scena in diretta. Ecco uno dei tanti tweet apparsi online poco fa:

Nonostante le incertezze dovute al tragico episodio, il GF Vip andrà in onda regolarmente domani sera, per la consueta diretta del venerdì sera.