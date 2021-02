GF Vip, Pierpaolo fa una proposta inaspettata a Giulia: nessuno se lo aspettava; ecco cosa è successo poco fa in giardino.

Sono tante le coppie nate nel Grande Fratello Vip. E, anche quest’anno, la casa più spiata della tv ha visto nascere un amore. Si tratta di quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che ormai sono sempre più uniti. Un inizio difficile, quello per la loro storia: i due concorrenti hanno dovuto lottare contro lo scetticismo di fan, parenti e coinquilini. Ma, alla fine, i loro sentimenti hanno vinto su tutto e, attualmente, Pierpaolo e Giulia formano una coppia a tutti gli effetti. Una coppia che non vede l’ora di viversi fuori dalla casa. E, proprio poco fa, è arrivata una proposta davvero importante. È stato Pierpaolo a chiedere qualcosa di molto particolare a Giulia, facendo battere il cuore dei fan. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, Pierpaolo fa una proposta inaspettata a Giulia: il video emoziona i fan della coppia

Una storia d’amore inaspettata, che sta emozionando milioni di fan. È quella tra Pierpaolo pretelli e Giulia Salemi, i cosiddetti “Prelemi”. Una storia iniziata a rilento, con tante difficoltà, ma che ormai procede a gonfie vele. I due concorrenti non vedono l’ora di viversi al di fuori delle telecamere, sicuri che il loro rapporto continuerà anche dopo la trasmissione. E, a questo proposito, poco fa, Pierpaolo fa una proposta importantissima a Giulia: “Quand’è che ti trasferisci a Roma?”. La Salemi, infatti, vive a Milano, ma ha già manifestato l’intenzione di spostarsi a Roma. “Quando mi inviti”, risponde lei, e lui ammette di averlo già fatto. Ma non è finita qui, perché Pierpaolo lascia intendere di voler ospitare Giulia proprio a casa sua. Insomma, pare proprio che i due siano già pronti ad una convivenza dopo l’esperienza al GF! La chiacchierata tra i due ha emozionato i fan della coppia: il video è diventato virale in pochi minuti. Date un’occhiata ad uno dei tanti tweet apparsi online.

Insomma, sembra proprio che sia nato un grande amore! E voi, cosa ne pensate della storia nata tra Giulia e Pierpaolo? Vi piacciono insieme?