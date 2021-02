La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai Due, ma sapete chi è il suo concorrente Denis Brioschi? Cosa occorre sapere su di lui.

È il nuovo docu-reality di Rai Due, ‘La Caserma’. A distanza di pochissime settimane dalla fine della messa in onda de ‘Il collegio’, il famoso secondo canale dell’azienda di Viale Mazzini ha inaugurato un nuovo programma davvero elettrizzante. Concentrato sulle vicende di ben ventuno ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, all’interno di una caserma durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, il reality si propone come un ottimo mezzo per permettere ai suoi concorrenti di entrare in contatto un periodo storico particolare. Ed, ovviamente, con le dure e severe leggi del tempo. Così come ne ‘Il Collegio’, anche i partecipanti de ‘La Caserma’, infatti, non hanno assolutamente contatti con l’esterno. E, soprattutto, non possono assolutamente utilizzare il loro telefono. E, quindi, i social network. Ecco, ma chi sono le sue reclute? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Antonio Gennarelli, il giovanissimo napoletano con il sogno di diventare un soldato. Adesso, invece, vi parliamo di lui: la new entry della seconda puntata. Stiamo parlando di Denis Brioschi. Scopriamo insieme ogni cosa.

La Caserma, chi è la nuova recluta Denis Brioschi? Origini ed età

L’abbiamo visto entrare a tutti gli effetti nel cast de ‘La Caserma’ nel corso della seconda puntata, ecco ma chi è esattamente Denis Brioschi? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Vi anticipiamo, però, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Da quanto si legge sul web, sembrerebbe che il giovanissimo Brioschi sia nato in Brasile nel 1999. E che, attualmente, abbia ben 22 anni. Di origini, quindi, brasiliane, Denis si trasferisce in Italia alla sola età di tre anni. E, da quanto si legge, sembrerebbe essere stato da una famiglia. E che, infine, attualmente viva a Nova Milanese, comune in provincia di Monza e della Brianza in Lombardia. In merito al suo percorso di studi, purtroppo, non abbiamo molte informazioni. Da quanto si apprende, sembrerebbe che frequenti la ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Cosa sappiamo, invece, dei suoi canali social? Beh, come ogni giovane, anche Denis ha un profilo Instagram, tra l’altro attivissimo, sul quale si diletta a condividere scatti personali e non.

Vita privata e qual è la sua più grande passione

Cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero ben poco. Al momento, infatti, non ci è dato sapere se Denis Broschi sia fidanzato. Oppure no. Quello che, però, vi possiamo raccontarvi con esattezza è la sua passione. Da quanto si legge, sembrerebbe che il giovane abbia una particolare passione non solo per i viaggi e il cibo, ma anche per il ballo. Si legge, infatti, che Denis frequenta anche una scuola.

Siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su di lui? Non ci resta che seguirlo a ‘La Caserma’.