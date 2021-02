Mara Venier, dolore per l’amico scomparso: “Sei nel mio cuore”

Mara Venier pubblica una stories su Instagram ricordando l’amico scomparso: “Sei nel mio cuore”, ecco di chi si tratta

La Venier è una delle conduttrici più amate nella storia della televisione italiana. La donna da alcuni anni conduce con gran successo “Domenica In“, programma storico della Rai. Il pubblico apprezza il suo carattere spontaneo e genuino. La sua carriera è lunga quasi cinquant’anni. La Venier ha esordito come attrice, ma presto ha vestito anche i panni di conduttrice. Negli ultimi anni, inoltre, è stata anche opinionista de L’Isola dei Famosi. La sua veste migliore, però, è sicuramente quella di Signora della domenica.

Mara Venier, il ricordo dell’amico scomparso

La Venier, oltre ad essere una conduttrice di successo, all’inizio della sua carriera è stata anche una stimata attrice. Il debutto al cinema avvenne nel 1980 con il film Zappatore di Alfonso Brescia con Mario Merola. Il film è ispirato all’omonima canzone scritta da Libero Bovio. La Venier nel film interpretava Nancy Barker, fidanzata di Mario, figlio di Francesco, personaggio interpretato da Mario Merola e contadino di umili origini. La zia Mara, dunque, deve molto a Mario Merola, che l’ha battezzata artisticamente.

Nelle ultime ore, il figlio di Mario Merola, Francesco, che è stato spesso ospite nello studio di Domenica In, ha pubblicato una foto che ritrae la Venier insieme al padre. Francesco ha poi scritto tra le stories di Instagram: “Papà ti adorava. Ti voglio bene Mara“. La Venier ha ripostato la foto tra le sue stories, scrivendo: “Mario caro, sei nel mio cuore… Non dimenticherò mai tutto il bene che mi hai voluto“. La Venier ha poi pubblicato uno scatto ripreso dal film Zappatore. Un ricordo bellissimo, a tratti nostalgico ed emozionante. Il legame tra la Venier e la famiglia Merola non si spezzerà mai.