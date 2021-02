Chi è Rocco, uno dei due figli dell’attore Marco Giallini: scopriamo qualcosa su questo giovane figlio d’arte, oggi 22enne.

Marco Giallini è uno degli attori migliori nel panorama artistico italiano, interprete de Il Terribile nella celebre serie tv ‘Romanzo Criminale’. 57 anni, appassionato di musica rock e di moto, l’attore romano ha alle spalle una carriera di tutto rispetto nonostante per lui il successo sia arrivato un po’ in ritardo. Prima di spiccare il volo nel mondo della recitazione, ha infatti svolto molti lavori che nulla avevano a che fare con il mestiere di attore: è stato infatti imbianchino e venditore di bibite, ma il suo grande talento lo ha poi ripagato di tutti sacrifici affrontati. Giallini purtroppo è vedovo: sua moglie Loredana, sposata nel 1993, è deceduta nel 2011 stroncata da un’emorragia cerebrale una mattina d’estate, mentre insieme ai loro figli stavano per partire per il mare. Fuori la porta di casa, la donna si accasciò fra le braccia del marito e a nulla valse la corsa all’ospedale. Una vera e propria tragedia per Marco, innamoratissimo di sua moglie: l’attore ha dovuto tirare su da solo due figli piccoli. Scopriamo chi è Rocco, il maggiore.

Rocco, chi è il figlio dell’attore Marco Giallini: dettagli e curiosità su di lui

“Ho un tatuaggio con tre lupi, io in mezzo e due ai lati. Siamo noi”, ha raccontato Marco Giallini parlando dei figli, Rocco e Diego, rispettivamente 22 e 15 anni. I due ragazzi rappresentano la ragione per cui Marco ha potuto farsi forza dopo la tragica scomparsa dell’amata moglie. Di Rocco, l’attore ha raccontato che è iscritto alla facoltà di Lettere e Filosofia e studia cinema. Vive insieme al fratello nella casa degli zii al piano di sopra. Il fratello della madre e sua moglie non hanno avuto figli e da quando Loredana è morta, hanno preso molto a cuore i nipoti.

Sul profilo Instagram di Rocco possiamo vedere diversi scatti in cui è alle prese con la sua passione per il cinema.