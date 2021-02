Memo Remigi racconta dettagli inediti sul suo matrimonio con Lucia Russo, morta nel gennaio 2021, Il cantante tradì sua moglie con una delle conduttrici più famose della tv italiana, Barbara D’Urso.

Retroscena da non crederci spuntano fuori soltanto adesso. A parlare ed a raccontare aneddoti privati della sua vita è Memo Remigi, cantante e conduttore italiano. Il 12 gennaio 2021 è venuta a mancare la moglie, Lucia Russo, sposata nel 1966. La donna, scomparsa a causa di un terribile male, durante il suo lunghissimo matrimonio con il cantante, è stata vittima di tradimento. Memo Remigi non ha saputo resistere alla tentazione: il tradimento gli costò il suo matrimonio, fu infatti cacciato da casa! E’ lui stesso a raccontare questi ‘piccanti’ retroscena: sapete con chi tradì sua moglie il celebre cantante? Con Barbara D’Urso: ecco tutti i dettagli.

Memo Remigi, il retroscena sul suo matrimonio: “Ho tradito Lucia con Barbara D’Urso”

Memo Remigi ha raccontato dettagli inaspettati che riguardano il suo matrimonio con Lucia Russo, scomparsa nel gennaio 2021 a causa di una malattia. In un memoriale pubblicato da Di Più ha svelato di aver tradito sua moglie, all’epoca, con Barbara D’Urso: ecco le parole del noto cantante riportate da Fanpage.

“In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso” sono le parole di Memo. Il cantante e famoso personaggio televisivo ha raccontato che sua moglie, Lucia, lo cacciò di casa dopo aver scoperto il tradimento. “Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983″ ha continuato. Con il divorzio l’amore tra Memo e Lucia però non terminò: tempo dopo la coppia di coniugi separati si ricongiunse.