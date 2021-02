Miriam Landi ha conquistato i giudici ed il pubblico di Italia’s Got Talent: ecco tutte le curiosità sulla giovane napoletana che spiega il dialetto napoletano agli inglesi!

Nella puntata di Italia’s Got Talent andata in onda mercoledì 3 febbraio si è presentata sul palco una giovanissima ragazza. Si chiama Miriam ed ha fatto ridere tutti i giudici ed i telespettatori con la sua simpatica performance. La lezione di napoletano di Miriam è stata decisamente promossa: ha conquistato il sì di Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich! I quattro giudici hanno deciso di premiarla: vedremo esibirsi sul palco la giovane prossimamente! In molti si sono chiesti qualche curiosità su Miriam, ricordate dove l’abbiamo già vista? E’ diventata famosa su un social in particolare…Vi sveliamo alcuni particolari su lei!

Italia’s Got Talent, Miriam Landi conquista tutti: da Tik Tok alla tv, le curiosità sulla giovane napoletana

Miriam Landi è la giovane concorrente di Italia’s Got Talent che con la sua ‘Lezione di napoletano’ ha conquistato i giudici ed i telespettatori. Applasi e quattro sì per la giovane napoletana che si è conquistata un piccolo spazio in questa nuova edizione del talent che va in onda su TV8. Miriam ha 19 anni ed è diventata famosa su Tik Tok! Anche il giudice del talent, Frank Matano, le ha fatto presente che già la conosceva: “Io ti ho visto su Tik Tok! Ho seguito con piacere i tuoi video” sono state le parole del noto personaggio televisivo.

Si legge sul web che Miriam studia Biologia all’Università Federico II. Sui social la giovane napoletana è una vera star: i suoi numeri sono da capogiro! Su Instagram è seguita da oltre 27 mila utenti, su Tik Tok 252,6 mila!