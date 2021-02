Paola Cortellesi, l’incredibile dramma del passato: la confessione è davvero da brividi, ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

È una delle più grandi attrici del panorama artistico italiano, Paola Cortellesi. Nata a Roma nel 1973, la simpaticissima Paola inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo ed, in particolare della recitazione alla sola età di diciannove anni. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che, appena conseguito il diploma di liceo scientifico, Paola abbia iniziato i suoi studi di teatro. Ed è proprio qui che abbia iniziato ad avere un piccolo approccio a questo mondo. Riuscendo, poi, a debuttare qualche anno dopo. Da quel momento, la carriera della Cortellesi è stata tutta in ascesa. Non soltanto attrice, ma anche conduttrice, comica e cantante. Insomma, la simpaticissima Paola, senza alcun dubbio, è una vera e propria artista a tutto tondo, c’è poco da dire. Sapete che, però, nel suo passato c’è un vero e proprio dramma? Si, avete letto proprio bene. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In una sua intervista a Vanity Fair, l’attrice romana, infatti, ha svelato un inedito retroscena del suo passato. E, soprattutto, degli anni scolastici. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Paola Cortellesi, il dramma del passato: la rivelazione dolorosa, cos’è successo

Con le sue battute e con la sua simpatia, Paola Cortellesi è sempre riuscita a far divertire e sorridere i suoi ammiratori. Nel suo passato, come dicevamo precedentemente, l’attrice romana ha vissuto un vero e proprio dramma. A raccontare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Alle pagine di ‘Vanity Fair’, in un’intervista datata 15 Dicembre 2017, la simpaticissima attrice ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe proprio che, da giovane, Paola Cortellesi sia stata vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. ‘Alcuni compagni di classe alle medie mi prendevano in giro. Erano sempre pronti a dirmi che ero sbagliata, proprio come mi sentivo’, ha iniziato a raccontare l’attrice romana alle pagine del noto settimanale. Continuando poi a rivelare dei dettagli davvero incredibili. ‘A ricreazione ci scappava il dispetto, lo spintone, lo schiaffo, mentre io avrei solo voluto divertirmi. Me li ricordo benissimo, quei momenti’, ha continuato a raccontare Paola Cortellesi. Insomma, un vero e proprio dramma, da come si può chiaramente comprendere. Che, tra l’altro, l’attrice non è riuscita affatto a tenere per sé. Proprio al giornale, infatti, la Cortellesi ha svelato di aver parlato, sin dal primo momento, di questa problematica con i suoi genitori. E, soprattutto, con i suoi fratelli.

‘In quel periodo i miei fratelli maggiori mi sostennero molto, insegnandomi che il rispetto degli altri non deve mai far dimenticare se stessi’, ha concluso Paola Cortellesi il racconto di questo dramma.