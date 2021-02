In una sua intervista, Paola Cortellesi ha raccontato un sorprendente retroscena del suo passato: l’avreste mai detto? Da non credere!

Nata a Roma nel 1973, Paola Cortellesi ha iniziato sin da subito a muovere i primi passi nel mondo della recitazione ed, in particolare modo, del teatro quando era davvero giovanissima. Appena conseguita la maturità, infatti, la simpaticissima si è immediatamente scritta ad una scuola di teatro nella Capitale. Ed ha iniziato, così, ad approcciarsi a questo mondo. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati numerosi anni. Eppure, il successo conquistato con il passare del tempo è davvero incredibile. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? In alcuni dei nostri articoli, è vero, vi abbiamo parlato del suo attuale marito, del suo ex compagno e di un dramma del passato, ma di più ‘intimo’, invece, cosa sappiamo? Nulla? Se fosse così, state tranquilli: non è assolutamente nulla di ‘grave’. Ci pensiamo noi a svelarvi qualche cosa in più su di lei. Anzi, ci pensa la diretta interessata stessa. In una sua intervista a Vanity Fair, la simpaticissima attrice ha svelato un inedito retroscena del passato. Scopriamolo insieme.

Paola Cortellesi, l’inedito retroscena del passato: non ci crederete mai

Sapete che, in una sua intervista a Vaniy Fair, datata 15 Dicembre 2017, Paola Cortellesi ha svelato un inedito retroscena del passato? In questa intervista, infatti, l’attrice romana non soltanto ha avuto la possibilità di raccontare un drammatico episodio accadutole quando era alle scuole medie, ma ha anche raccontato un sorprendente aneddoto della sua giovinezza. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, nulla di ‘grave’, state tranquilla. Piuttosto, la Cortellesi fa riferimento a qualcosa a cui era solita sottoporsi quando era davvero una ragazza. Siete pronti a saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa. ‘Per arrotondare, me ne stavo vestita come lei per ore a occhi chiusi in una teca fredda a subire i baci di centinaia di bambini in attesa del mio risveglio’, ha raccontato Paola Cortellesi sulle pagine di ‘Vanity Fair’. Svelando, quindi, questo inedito retroscena del passato.

Un retroscena davvero incredibile, ma voi ne eravate a conoscenza?