Elettra Lamborghini si rivolge ai suoi follower per un consiglio su una particolare questione: l’appello social della cantante su Instagram.

La spumeggiante e bella Elettra Lamborghini ha un rapporto speciale con i suoi follower: con ben 6,5 milioni di seguaci, l’ereditiera più famosa della tv è una delle star più amate dal popolo del web. Solare, dinamica e frizzante, Elettra conquista tutti riuscendo a strappare un sorriso a tutti con le sue divertenti storie che ama condividere sui social. Proprio tramite il suo profilo Instagram rende partecipi coloro che la amano della sua vita quotidiana, dei suoi progetti professionali e anche dei suoi affetti più cari. Spesso Elettra parla dell’amore provato per quello che è stato il suo cavallo fin da piccola, purtroppo morto nei mesi scorsi e che ancora oggi ricorda con tanto affetto. Anche quando si è sposata ha spesso raccontato dei preparativi per il matrimonio con Afrojack, avvenuto lo scorso settembre. Insomma, la Lamborghini, con la sua spontaneità riesce ad instaurare un rapporto davvero amichevole con i suoi fan. Proprio in queste ore la bella cantante ha condiviso via social un appello su una questione che le sta molto a cuore chiedendo aiuto a coloro che la seguono. Vediamo di cosa che tipo di richiesta ha fatto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Elettra Lamborghini chiede aiuto ai fan: l’appello social

Come dicevamo, Elettra ha pubblicato una richiesta d’aiuto agl utenti tramite dei video su Instagram. In vista di San Valentino, infatti, ha confessato di essere molto indecisa su cosa regalare a suo marito. Come le piace fare spesso, ha rivolto la domanda ai follower in spagnolo, lingua che lei parla benissimo e che ama particolarmente. “Sto domandando se qualcuno mi consiglia qualcosa di originale per la festa degli innamorati”, questa la traduzione in italiano dell’appello. Come la maggior parte di noi, anche la stupenda ereditiera si trova quindi in difficoltà in una ricorrenza del genere non sapendo cosa regalare a suo marito.

Voi cosa le consigliereste? Cosa regalerete alle vostre dolci metà?