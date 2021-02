Il Festival di Sanremo 2021 si farà: la magnifica notizia della decisione arriva ora, dopo l’approvazione del Comitato Tecnico Scientifico. Ecco l’annuncio ufficiale.

Un’ultim’ora arriva direttamente dal portale dell’ANSA. Riguarda Sanremo 2021 che, dopo circa un mese di caos, trova finalmente una risposta ufficiale. Arriva dal Comitato Tecnico Scientifico il via libera al Festival più amato dagli Italiani. Sul portale de l’ANSA si legge che il protocollo presentato dalla Rai è stato approvato: il Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo, si farà! Lo show non avrà spettatori e si svolgerà rispettando tutte le norme anti Covid al fine di ridurre al minimo ogni possibilità di contagio. I Produttori Musicali Indipendenti hanno espresso massima soddisfazione per la notizia, così come gli addetti ai lavori hanno garantito che lo spettacolo si svolgerà in piena sicurezza.

Sanremo 2021, arriva la decisione finale: l’annuncio appena arrivato

Il Festival di Sanremo 2021 sta per arrivare: la notizia della decisione finale è finalmente arrivata ed il pubblico di Rai Uno può gioire. L’ANSA fa sapere che il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera allo show più amato dagli italiani. “Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e tutta una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio” si legge sul portale di informazione.

L’emergenza sanitaria causata dal Covid aveva messo in pericolo il tranquillo svolgimento del Festival. Amadeus, conduttore e direttore artistico per il secondo anno di seguito, si era mostrato particolarmente stanco ed amareggiato. Purtroppo il pubblico non potrà presenziale al Teatro Ariston per assistere dal vivo allo show: sarà comunque uno spettacolo incredibile, all’altezza delle precedenti edizioni.

Non ci resta che attendere i primi di marzo per assistere ad uno dei programmi musicali più seguiti ed amati nella storia della tv italiana!