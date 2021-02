Nel corso della sua esperienza al GF Vip, Andrea Zelletta si è lasciato andare ad una dolorosa confessione su suo padre: le sue parole.

È uno degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta. Entrato nel mondo del piccolo schermo qualche anno fa quando, per la prima volta in assoluto, ha preso parte a Uomini e Donne, il modello pugliese ha facilmente conquistato l’interesse di tutti. Non soltanto perché, diciamoci la verità, decanta di un fascino davvero irresistibile, ma anche perché con il suo carattere pacato, ma frizzantino allo stesso modo ha letteralmente conquistato l’attenzione. Attualmente fidanzato con la bella Natalia Paragoni, Andrea non ha mai nascosto di essere molto legato alla sua famiglia ‘d’origine’. Fortemente legato a sua sorella Alessia, il bel Zelletta nutre un amore fortissimo per la sua mamma ed, ovviamente, il suo papà. Ecco, ma sapete cosa ha rivelato su suo padre un po’ di tempo fa? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una vera e propria dolorosa confessione. Scopriamo insieme i dettagli.

GF Vip, la confessione di Andrea Zelletta sul padre: retroscena doloroso

Nel corso della sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, com’è giusto che sia, Andrea Zelletta ha avuto l’opportunità di raccontarsi e, soprattutto, raccontare della sua vita. Non soltanto, come ampiamente svelato in diversi nostri articoli, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di parlare della sua bella Natalia Paragoni e del loro rapporto, ma ha anche ampiamente raccontato della sua famiglia. Ed, ovviamente, dei suoi genitori. Di sua madre, ad esempio, ha svelato il suo lavoro. E si è detto profondamente addolorato perché vorrebbe poterla aiutare di più dal punto di vista economico. Di suo padre, invece, cosa sappiamo? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su Carmine, questo è il suo nome, sono davvero pochissime. Non sappiamo, infatti, che lavoro faccia, ma conosciamo un vero e proprio retroscena drammatico della sua vita. ‘Non parla con le sorelle da dieci anni dopo varie discussioni e non ha mai dimostrato debolezza per la mancanza di quel rapporto’, ha detto Andrea Zelletta a Stefania Orlando. Continuando, poi, a dire che non l’ha mai visto piangere.

‘Non l’ho mai visto soffrire e non ci avevo mai fatto caso prima di oggi’, ha continuato a dire.