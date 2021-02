Qualche giorno fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Angela Nasti ha mostrato il suo allenamento semplice ed efficace: gli esercizi.

Vi ricorderete, senza alcun dubbio, di lei. Stiamo parlando di Angela Nasti, la giovanissima e bellissima ex tronista di Uomini e Donne. Sorella dell’influencer Chiara Nasti, Angela decanta di un successo davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli incantevoli scatti fotografici. Ma non solo. Proprio qualche giorno fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la giovanissima Nasti ha voluto condividere con i suoi sostenitori il suo allenamento. Sappiamo benissimo che la forma fisica di Angela è davvero pazzesca. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: come fa? Senza alcun dubbio, alla base vi è una sana e corretta alimentazione. Ma non solo. Ricordata sempre che, abbinato a questo, deve sempre esserci un costante allenamento. Ecco, ma siete curiosi di sapere il ‘workout’ svolto dall’ex tronista? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che stiamo parlando di esercizi davvero semplici e, soprattutto, più che efficaci. E, pensate, tutto questo lo si può fare non soltanto comodamente da casa propria, ma anche con un solo ‘strumento’. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Angela Nasti, allenamento super semplice con un solo ‘strumento’: i due esercizi

Siete a casa e volete a tutti i costi allenarvi e non sapete come fare? Niente paura! Di seguito, come dicevamo precedentemente, vi riproporremo il semplice ed efficace allenamento mostrato, qualche giorno fa, da Angela Nasti. Ovviamente, sia chiaro: supponiamo che questo non sia il workout completo, ma che sia soltanto una parte. Fatto sta che, in ogni caso, gli esercizi svolti sono più che efficaci se si vogliono ottenere dei risultati eccellenti soprattutto per la parte inferiore del vostro corpo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme i due esercizi mostrati:

Aperture laterali con fasce: come raccontato anche nell’allenamento di Vittoria Deganello, utilizzare una fascia è davvero importantissimo. Attraverso il suo ausilio, infatti, si riesce a lavorare alla perfezione il muscolo interessato. Tutto ciò che dovete fare non è altro che inserirlo sulle vostre cosce, leggermente più in basso del vostro Lato B, ed iniziare ad estendere una sola gamba verso l’esterno. L’altra gamba, ovviamente, vi farà da perno. E rimarrà completamente immobile;

come raccontato anche nell’allenamento di Vittoria Deganello, utilizzare una fascia è davvero importantissimo. Attraverso il suo ausilio, infatti, si riesce a lavorare alla perfezione il muscolo interessato. Tutto ciò che dovete fare non è altro che inserirlo sulle vostre cosce, leggermente più in basso del vostro Lato B, ed iniziare ad estendere una sola gamba verso l’esterno. L’altra gamba, ovviamente, vi farà da perno. E rimarrà completamente immobile; Kick back gamba flessa: il nome potrebbe risultarvi un po’ difficile, avete ragione. Ma, state tranquilli, svolgere l’esercizio è davvero semplicissimo. Cerchiamo di capire la posizione nel minimo dettaglio: posizionate dapprima la fascia elastica intorno alle cosce, poco più sopra delle ginocchia, e posizionati a carponi. Una volta fatto questo, flettete una gamba, dovrebbe assumere una posizione di 90°, e sollevatela dal pavimento verso l’alto. L’altra gamba, invece, cosa fa nel frattempo? Anche questa, come l’articolo precedentemente, vi farà da perno.

Ve l’avevamo detto che non era poi così complicato, no? E poi, diciamoci la verità, queste fasce elastiche sono una vera e propria salvezza. Siete d’accordo?