Anticipazioni Beautiful, venerdì 5 febbraio: la decisione shock di Hope dopo la morte di Thomas; ecco cosa accadrà.

Manca poco per una nuova, attesissima, puntata di Beautiful. Oggi, venerdì 5 febbraio 2021, andrà in onda una puntata ricca di colpi di scena, come tutti gli ultimi appuntamenti della soap opera americana. La cena tra Thomas e Hope, infatti, si è conclusa tragicamente. Nel tentativo di scappare e liberarsi dall’insistenza del giovane Forrester, Hope lo ha spinto in una vasca che si trovava in una magazzino dell’azienda. Una vasca contenente acido fluoridrico! La Logan non ha dubbi: è responsabile della morte del figlio di Ridge. Ma cosa succederà adesso? Venuta a conoscenza dell’episodio, Brooke ha consigliato alla figlia di non rivelare a nessuno quanto accaduto e di tenere per sé il segreto. Ma Hope riuscirà a farlo e a non rivelare nulla neanche a Liam? Ecco le anticipazioni della puntata di oggi della soap.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Beautiful, venerdì 5 febbraio: la decisione shock di Hope, ecco cosa farà

Sono momenti difficili, questi, per Hope Logan. Dopo aver scoperto che nelle vasche c’era dell’acido, la ragazza non ha più dubbi: Thomas è morto a causa sua. Cosa fare adesso? Per Brooke non ci sono dubbi: il suo consiglio per la figlia è quello di non rivelare nulla a nessuno. Brooke rassicura la figlia, spiegandole che è stato Thomas la causa del suo male, essendo ossessionato da lei. Ma i sensi di colpa in Hope sono davvero fortissimi: la giovane Logan ammette di non riuscire a non dire nulla a Liam, Steffy o Ridge. “Se Thomas non è più un problema è perché è morto”, sottolinea Hope disperata. Cosa accadrà quindi? La giovane Logan racconterà quanto è successo, rischiando quindi di andare in prigione, o seguirà i consigli di mamma Brooke? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità!

Come sempre, appuntamento su Canale 5 alle ore 14 e 40. I colpi di scena saranno davvero tantissimi!