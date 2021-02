Anticipazioni GF Vip, venerdì 5 febbraio: il verdetto del televoto e il ricordo di Lucas Mello, cosa accadrà in diretta.

Non sarà una puntata facile, quella del GF Vip in onda questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, su Canale 5. La notizia dell’improvvisa morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha letteralmente sconvolto tutti e, da quel momento, l’atmosfera in casa è cambiata. Niente più liti, discussioni, dinamiche o nomination: l’unico pensiero dei concorrenti, da due giorni a questa parte, è quello di alleviare il dolore di Dayane. Che, per il momento, ha deciso di restare in casa e di non abbandonare il gioco, affrontando questo terribile momento in compagnia dei suoi compagni. È per questo motivo che il clima della puntata di questa sera non potrà essere quello di sempre. Nonostante i dubbi iniziali, però, la diretta ci sarà. Cerchiamo di capire insieme cosa potrebbe accadere nella puntata di questa sera.

Anticipazioni GF Vip, venerdì 5 febbraio: cosa accadrà nella puntata di questa sera

Mancano poche ore ad una nuova puntata del GF Vip. Una puntata che, inevitabilmente, sarà condizionata dal terribile episodio avvenuto qualche giorno fa: il fratello di Dayane Mello, Lucas, ha perso la vita a soli 26 anni, a causa di un incidente stradale. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa: non solo Dayane, ma tutti i concorrenti, hanno perso lo spirito del gioco, ammettendo di non riuscire a continuare a giocare con questo clima. Il reality, però, va avanti e questa sera ci sarà una nuova puntata, come sempre in diretta. Cosa potrebbe accadere? Non ci sono ancora anticipazioni ufficiali, ma è chiaro che una parte della serata sarà dedicata alla terribile vicenda. Per rispetto della quale, in molti sul web ipotizzano che, quella di stasera, sarà una serata più “leggera” dal punto di vista del gioco. Con ogni probabilità, saranno evitate clip riguardanti discussioni o commenti al vetriolo, prediligendo quelle che parlano di emozioni. Potrebbe andare in onda, ad esempio, la linea della vita di Giulia Salemi, registrata proprio durante la giornata di ieri. Potrebbe essere, quindi, una puntata più delicata, che non metterà “uno contro l’altro”, come è solito accadere al GF Vip.

Ma ci saranno le nomination? È questa una delle domande più frequenti dei telespettatori nelle ultime ore. Ebbene, sicuramente sarà annunciato il verdetto del televoto in corso. Quello che i vip non sanno è, però, che la meno votata tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet non sarà eliminata, ma andrà direttamente in nomination nella prossima puntata. Probabilmente, quindi, ci saranno nuove nomination che decreteranno i nuovi nominati ufficiali. Potrebbe partire anche un nuovo televoto per decretare un altro finalista di questa edizione, che si aggiungerà a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Queste, però, sono soltanto ipotesi: non ci resta che attendere le prossime ore per i dettagli sulla puntata di questa sera. Voi la seguirete?