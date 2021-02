Un viso angelico, capelli biondi e occhio splendidi, riuscite a riconoscere il celebre e talentuoso artista, qui adorabili e tenerissimo bambino?

Viso angelico, splendidi occhioni per questo tenerissimo bambino, oggi talentuoso e celebre artista: riuscite a capire di chi si tratta? Vi possiamo assicurare che, osservandolo bene, la somiglianza è davvero eccezionale! Però, non temete, qualche indizio per aiutarvi ve lo diamo lo stesso. Cominciamo col dire che è nato nel 1980 e la sua carriera abbraccia vari ambiti del panorama artistico. Inoltre, è figlio d’arte e suo padre è uno dei personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana. Nel 2003, uno suo brano diventa un vero e proprio fenomeno, amatissimo dal pubblico, e riceve il “doppio disco diamante”. Qualche anno dopo lo possiamo ammirare come concorrente de “L’Isola dei Famosi”. Siete riusciti a capire di chi stiamo parlando? Non è così difficile, quel sorriso è inconfondibile!

Chi è questo adorabile bambino dal viso angelico, oggi celebre artista?

Impossibile collocarlo in un ramo specifico. DJ, imprenditore, talent scout, personaggio televisivo, conduttore. Il suo talento è tanto vario e immenso da risplendere in ogni ambito in cui si cimenti. Di recente, lo stiamo ammirando tra i giudici della seconda edizione de “Il Cantante Mascherato”. Lo splendido bimbo in foto è, infatti, Francesco Facchinetti! Lo scatto, condiviso sia dallo stesso artista che da suo padre, Roby Facchinetti, è stato pubblicato qualche tempo fa sul suo seguitissimo profilo Instagram. Francesco è oggi uno dei personaggi più richiesti dal pubblico italiano grazie alla sua straordinaria simpatia e alle doti innegabili. Il DJ è padre di tre splendidi bambini: Mia, nata dal suo amore con Alessia Marcuzzi con cui ha ancora oggi uno splendido rapporto nonostante la loro rottura. Leone e Lavinia Angelica Catherine, figlie del matrimonio con Wilma. Avevate capito che il bimbo nella foto era Francesco Facchinetti? Eccolo oggi.

Adorabile da bambino e affascinante più che mai oggi, siamo certi che sarete d’accordo con noi.