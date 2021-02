In una sua intervista, Costantino Della Gherardesca ha raccontato l’incredibile dramma del passato: la confessione choc, parole da brividi.

Attualmente tra i giurati de ‘Il Cantante Mascherato’, Costantino Della Gherardesca decanta di un vero e proprio successo clamoroso. Conduttore televisivo e radiofonico, il simpaticissimo Costantino è uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione. Sempre pronto a far sorridere e, soprattutto, a far divertire tutti, il buon romano nasconde un vero e proprio retroscena drammatico. A raccontarlo senza troppi peli sulla lingua è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 25 Marzo 2015, infatti, l’ex concorrente de ‘Ballando con le Stelle’ ha ampiamente svelato cos’è successo nel suo passato. Ecco, ma a che cosa facciamo esattamente riferimento? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, ci penseremo noi a riportarvi ogni singola parola di Costantino. Anche se supponiamo che raccontare questo dramma e, soprattutto, riportarlo alla mente non deve essere stato affatto facile. Bando alle ciance, scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Costantino Della Gherardesca, il dramma del passato: cos’è successo

Il suo esordio nel mondo della televisione è avvenuto esattamente nel 2001. È proprio in quell’anno che Costantino Della Gherardesca, con la sua partecipazione a ‘Chiambretti c’è’, si lascia ampiamente conoscere, apprezzare ed amare. Riuscendo a diventare uno dei volti televisivi più amati di sempre. Sarà per la sua immensa semplicità, ma anche per la sua schiettezza, fatto sta che l’ex concorrente di ‘Ballando con le Stelle’, decanta di un successo davvero clamoroso. Non è oro tutto ciò che luccica, però. Come raccontato dal diretto interessato in sua intervista a ‘Vanity Fair’, l’attuale giudice de ‘Il Cantante Mascherato’ ha vissuto un vero e proprio momento drammatico nel suo passato. Scopriamo insieme le sue parole. ‘E se hai una famiglia ricca alle spalle, finisci per farti di eroina e cocaina fino alla fine dei tuoi giorni’, ha raccontato Costantino Della Gherardesca alle pagine del settimanale. Portando a galla, quindi, la sua dipendenza da giovane. Una dipendenza, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto ‘particolare’. E che, soprattutto, l’ha costretto ad essere ricoverato diverse volte. ‘Il punto più basso è stato il ricovero in una comunità psichiatrica dove ero finito per questioni anche di droga’, ha continuato a dire.

Fortunatamente, il peggio è letteralmente passato. Eppure, senza alcun dubbio, quegli anni non devono essere stati affatto facili per Costantino Della Gherardesca.