Dayane Mello è, suo malgrado, la protagonista assoluta del GF Vip, soprattutto da due giorni a questa parte, quando ha ricevuto la tragica notizia della morte di suo fratello Lucas. Il giovane aveva 26 anni ed è deceduto in seguito a un terribile incidente stradale in Brasile. La scomparsa di Lucas ha sconvolto Dayane e tutti gli altri concorrenti del reality, che in questi giorni si sono stretti intorno a lei, cercando di farle sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza. Nessuna lite, nessuno screzio nelle ultime 48 ore, che sono state tutte all’insegna della solidarietà e dell’affetto per Dayane. Molto probabilmente anche la puntata di questa sera, 5 febbraio, sarà incentrata sul terribile lutto che ha colpito la modella, già finalista del programma. Secondo le anticipazioni di Fanpage, questa sera la Mello avrà l’opportunità di incontrare la sua ex suocera Simona Perini, ovvero la mamma di Stefano Sala. Il pubblico la conosce già, perché Simona era stata al GF quando suo figlio era uno dei concorrenti, ma proviamo a conoscerla meglio e a scoprire insieme quali sono i rapporti tra lei e Dayane.

Dayane Mello è stata legata sentimentalmente al modello Stefano Sala alcuni anni fa e dal loro amore è nata la piccola Sofia, che oggi ha 6 anni. A causa dei tanti impegni lavorativi di Dayane e del suo ex compagno e della lontananza della famiglia della modella, la piccola vive attualmente con Stefano e i suoi genitori, Simona e Attilio, ai quali anche Dayane è molto legata, e soprattutto grata, per il fatto che si occupino della sua bambina quando lei non c’è. Simona Perini è la mamma di Stefano Sala, nonché ex suocera di Dayane, e questa sera entrerà nella casa del GF Vip per poter fare una carezza e regalare un abbraccio a Dayane dopo il terribile lutto che l’ha colpita. Evidentemente tra le due c’è ancora un ottimo rapporto. Di Simona non si sa moltissimo, perché è una persona riservata e attenta al suo privato. Il suo profilo Instagram, infatti, è privato, e qualche suo scatto appare sul profilo del figlio Stefano, che è molto legato a lei.

Durante il percorso di Stefano al GF Vip, infatti, Simona è intervenuta più volte per far sentire tutto il suo appoggio al figlio e commentare il suo percorso, compreso il momento in cui si era avvicinato molto alla ‘coinquilina’ Benedetta Mazza. Non sappiamo con esattezza l’età e il lavoro di Simona, ma di certo possiamo dire che sia una donna di grande fascino ed eleganza e, a giudicare da quello che fa per il figlio e per i suoi nipoti, anche dal cuore grande. Voi che idea vi siete fatti di lei? Cosa vi aspettate dall’incontro di stasera?