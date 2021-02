Dopo il lutto da cui è stata colpita Dayane Mello, gli ex concorrenti del GF Vip hanno preso un’importante decisione: accadrà in studio.

Mancano pochissimi istanti e, finalmente, assisteremo ad una nuova ed imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Siamo giunti quasi a finitura di questo quinta edizione, eppure l’appuntamento bisettimanale con il programma condotto da Alfonso Signorini, diciamoci la verità, non può affatto mancare. Questa che andrà in onda tra pochissimo, lo sappiamo benissimo, non sarà affatto una puntata facile. Soprattutto per Dayane Mello. Che, proprio pochissimi giorni fa, ha appreso la notizia della morte di suo fratello Lucas. Tra pochi giorni avrebbe compiuto ventisette anni, eppure il giovane Lucas, a seguito di un tragico incidente stradale, è venuto purtroppo a mancare. Una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha profondamente addolorato la modella brasiliana. Che, ricordiamo, ha deciso di rimanere in casa perché impossibilitata a raggiungere immediatamente i suoi familiare in Brasile. Ecco, ma cosa succederà questa sera? Senza alcun dubbio, la puntata parlerà di questo. Ed è proprio per questo motivo che, in merito a questo doloroso argomento, i suoi ex concorrenti hanno preso un’importante decisione. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Dayane Mello, la decisione degli ex concorrenti del GF Vip dopo il lutto: cosa accadrà in studio

Non sappiamo cosa accadrà esattamente nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, c’è da ammetterlo. Una cosa, però, è certa: in seguito al tragico lutto da cui è stata colpita Dayane Mello, gli ex concorrenti, nonché i suoi ex compagni di viaggio, hanno deciso di prendere un’importante decisione. Sappiamo benissimo che, appena appresa la dolorosa perdita, la modella brasiliana è stata avvolta dall’affetto dei suoi inquilini. Chi un modo e chi in un altro, infatti, non l’hanno mai fatta sentire. Anche Alfonso Signorini, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è entrato in casa per far sentire a Dayane tutto il suo affetto. E, questa sera, sembrerebbe non essere affatto l’unico. Da quanto si apprende, sembrerebbe che gli ex concorrenti abbiano preso una decisione. Sembrerebbe che Mario Ermito, ex inquilini della casa del GF Vip, abbia proposto ai suoi compagni di viaggio anche loro usciti di indossare un abito nero proprio in segno di lutto.

Una proposta davvero straordinaria, c’è da ammetterlo.

Dayane ha abbandonato la casa

Al momento, però, sembrerebbe proprio che Dayane Mello abbia abbandonato la casa per motivi personali. Cosa accadrà ancora, quindi? Al momento, non lo sappiamo! Non ci resta, quindi, che seguire l’appuntamento. Stesso posto ed, ovviamente, stessa ora.