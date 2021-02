GF VIP, Dayane Mello a cuore aperto con Rosalinda: lo sfogo della concorrente ha messo i brividi a tutti, ecco le parole della brasiliana.

Sono giorni davvero difficili per Dayane Mello. Nella Casa del GF VIP la concorrente sta vivendo le conseguenze di un tragico lutto. Pochi giorni fa è venuto a mancare suo fratello Lucas in seguito ad un brutto incidente. La notizia ha scosso tutti: l’atmosfera nella Casa è cambiata. Tutti i concorrenti hanno un unico pensiero: quello di stare vicino alla loro compagna d’avventura che sta vivendo un momento davvero difficile. Proprio pochi minuti fa si è sfogata con la sua amica ed inquilina, Rosalinda Cannavò. Le parole di Dayane hanno messo i brividi a tutti coloro che stavano seguendo la diretta. Ecco il suo discorso.

GF VIP, lo sfogo di Dayane Mello: “Mi sento in colpa”, parole da brividi

Dayane Mello si sta confessando proprio in questi minuti di oggi, venerdì 4 febbraio. La concorrente è distrutta per la perdita di suo fratello Lucas, morto pochi giorni fa in seguito ad un incidente stradale. Un lutto davvero tragico che ha colpito la brasiliana e tutti i concorrenti del GF VIP che le stanno dimostrando grande solidarietà. Non l’hanno mai abbandonata, neanche per un minuto: nella Casa di Cinecittà i Vipponi hanno regalato immagini magnifiche di unione e di forza.

Dayane pochi minuti fa ha confessato a Rosalinda i suoi sentimenti, cosa prova: le sue parole hanno messo i brividi. “Il treno andava nella direzione giusta, poi ho perso la direzione, ora non so dove sono. Mi sento persa, non so dove iniziare, non so se continuare, se tornare indietro” ha spiegato a Rosalinda.

D: é como se o trem estivesse indo na situação certa e por um momento novamente perdi o rumo e agora não sei onde estou, me sinto perdida, não sei por onde começar, não saber se deve voltar. Que dor 😭😭😭💔💔 💔 #rosmello pic.twitter.com/OETMPt8LSO — gelosona🌋 (@bolhacamilizer) February 5, 2021

“Mi sento in colpa ma Juliano mi ha detto di non mollare perchè Lucas voleva che io andassi avanti” ha continuato la concorrente del GF VIP. Rosalinda ha provato a consolare la sua amica e compagna d’avventura con queste parole: “Per te la vita è stata molto dura ma Dio ha in serbo per te delle cose magnifiche perché sei una donna che se lo merita, che ha dovuto lottare, che lotta ogni giorno, con la sofferenza, col dolore e che adesso merita un po’ di serenità”.

R: per te la vita è stata molto dura ma Dio ha in serbo per te delle cose magnifiche perché sei una donna che se lo merita, che ha dovuto lottare, che lotta ogni giorno, con la sofferenza, col dolore e che adesso merita un po' di serenità. #rosmello pic.twitter.com/qIK7ZFnBR4 — ghira in wonderland 💤🏳️‍🌈 (@carolin05107782) February 5, 2021

Confessioni, sfoghi, lacrime ed abbracci: il pomeriggio di Dayane Mello è duro ma per fortuna c’è la sua amica Rosalinda che non ha mai smesso di starle vicino.