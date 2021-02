Da quanto si legge, sembrerebbe che, nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, Dayane Mello riceverà una piacevole sorpresa.

Quella che andrà in onda questa sera, Venerdì 5 Febbraio, sarà particolarmente intensa per Dayane Mello. Oggi pomeriggio, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la modella brasiliana è uscita dalla casa per motivi personali. E, al momento, non sappiamo se presenzierà o meno alla diretta. Fatto sta che, stando a quanto si legge da Fanpage, sembrerebbe che, proprio nel corso della puntata di questa, la prima finalista di questa quinta edizione del GF Vip potrebbe ricevere una piacevolissima sorpresa. Qualche giorno fa, come ben sapete, la Mello ha appreso la notizia di suo fratello Lucas. E, sebbene abbia deciso di restare in gioco perché impossibilitata a raggiungere immediatamente i suoi familiari in Brasile per via dell’emergenza Coronavirus, ha iniziato a vivere dei giorni particolarmente intensi ed addolorati. È proprio per questo motivo che, da quanto si legge su Fanpage.it, potrebbe esserci la seria possibilità che il GF Vip voglia dimostrarle tutto il suo affetto con una sorpresa. Scopriamo insieme di che cosa parliamo esattamente.

Dayane Mello, la sorpresa in diretta al GF Vip: cosa accadrà?

È da quando è venuta a sapere della morte di suo fratello Lucas che Dayane Mello è stata letteralmente inondata dall’affetto dei suoi compagni di viaggio. Decisa di voler continuare il suo percorso nella casa del GF Vip perché consapevole che non avrebbe potuto raggiungere i suoi familiare in Brasile immediatamente, la modella è stata, giorno e notte, ricoperta da attenzioni e di affetto da parte dei suoi coinquilini. Stando a quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che non saranno affatto i soli. Nel corso della puntata di questa sera, infatti, non soltanto i suoi ex compagni di viaggio hanno preso un’importante decisione per far sentire a lei tutto il loro affetto, ma sembrerebbe che anche il GF Vip abbia deciso di ‘concederle’ una sorpresa. Al momento, sia chiaro, non ne abbiamo la conferma. Fino a questo momento, infatti, non è stata data alcuna notizia ufficiale. Fatto sta che, stando a quanto si legge da Fanpage.it, sembrerebbe proprio che il gruppo autoriale del reality show di Canale 5 sia intenzionato a voler ‘attutire’ il dolore della brasiliana con una sorpresa. Dayane, in diverse occasioni, ha detto di essere completamente da sola in Italia. Tutta la sua famiglia, infatti, è in Brasile. Tuttavia, ciò che lei può reputare una sua seconda ‘famiglia’ è proprio quella del suo ex marito. È proprio per questo motivo che, da quanto ci fa sapere il sito, sembrerebbe che potrebbe entrare in casa Simona Perini, l’ex suocera di Dayane.

Al momento, come dicevamo precedentemente, si tratta di un’indiscrezione. E come tale, ovviamente, deve essere presa in considerazione. Fatto sta che, se così fosse, siamo sicuri che la signora Simona potrebbe darle una gran manforte.