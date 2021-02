Nel corso della puntata di Venerdì 5 Febbraio, Dayane Mello ha svelato il motivo per cui ha deciso di rimanere nella casa dopo il lutto.

Una puntata davvero intensa ed emozionante per Dayane Mello, quello di questa sera, Venerdì 5 Febbraio. A distanza di pochissimi giorni dalla notizia della tragica morte di suo fratello Lucas, la modella brasiliana è stata la protagonista di un appuntamento davvero incredibile. D’altra parte, sapevamo perfettamente che sarebbe stato così. E, in effetti, non sono state deluse le aspettative del pubblico italiano. Nel corso di questa puntata, infatti, Dayane non soltanto ha ricevuto l’abbraccio, seppure tramite un telone di plastica, della sua ex suocera Simona e l’abbraccio virtuale dei suoi ex compagni di viaggio, ma ha anche svelato il vero motivo per cui ha deciso di rimanere in casa. Sappiamo benissimo che, dopo un primo abbandono, la modella brasiliana ha deciso di rientrare in casa. E cercare di superare questo dolore in compagnia dei suoi compagni. Questa sera, però, ha voluto aggiungere qualcosa in più. Scopriamo insieme le sue parole nel minimo dettaglio.

Dayane Mello, svelato il motivo per cui è rimasta in casa: l’ha detto in diretta

Appena appresa la notizia del tragico lutto, lo sappiamo benissimo, Dayane Mello ha deciso immediatamente di rientrare in casa. Consapevole di essere impossibilitata a raggiungere immediatamente i suoi familiari in Brasile, la modella ha deciso di restare al GF Vip. E di ricevere il calore e l’affetto dei suoi compagni di viaggio. Questa sera, nel corso della puntata, però, la prima finalista del reality ha voluto raccontare un altro motivo. Che, soprattutto, ha a che fare con suo fratello Lucas. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che, nel corso della telefonata fatta con suo fratello Juliano, sia stato proprio lui ad incoraggiare a farla rimanere perché Lucas, il giovane che purtroppo è morto in un incidente stradale, ad essere particolarmente entusiasta per il suo percorso in casa.

‘Mio fratello Juliano ha detto che Lucas era molto felice per quello che mi stava capitando. E mi ha detto che lui sarebbe stato felice se io fossi rimasta’, ha concluso Dayane Mello.