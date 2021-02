Proprio ad inizio puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha espresso delle parole sul tragico lutto di Dayane Mello: cos’è successo.

Sapevamo che sarebbe successo. E, in effetti, è stato proprio così. Proprio ad inizio puntata del GF Vip di Lunedì 5 Febbraio, Alfonso Signorini non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere delle parole al tragico lutto da cui è stata colpita, qualche giorno fa, Dayane Mello. Alla sola età di 26 anni, tra pochi giorni ne avrebbe compiuti 27, il giovane Lucas è morto in seguito ad un incidente stradale. Una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha gettato nello sconforto davvero tutti. In primis, la modella brasiliana. È proprio per questo motivo che, appena salutato il suo caro pubblico italiano, il padrone di casa del reality non ha affatto potuto fare a meno di spendere due parole sul tragico lutto da cui è stata colpita la bella Dayane. Scopriamo insieme le sue parole nel minimo dettaglio.

Alfonso Signorini, le parole sul lutto di Dayane Mello ad inizio puntata: i dettagli

È appena iniziata la puntata del Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini, dopo aver salutato il suo pubblico, ha speso due parole sul tragico lutto da cui è stata colpita Dayane Mello. Il discorso del padrone di casa, vi assicuriamo, è stato davvero da brividi. E, soprattutto, non ha fatto altro che sottolineare quanto la vita sia imprevedibile. ‘La casa del GF Vip è una casa tra le case, ve l’abbiamo detto più volte in questa edizione. Ed anche lei, come tutte le altre, ha dovuto superare una prova difficile. Il fratello di Dayane è morto per un incidente’, ha iniziato a dire il padrone di casa appena iniziata la puntata. ‘In un programma di intrattenimento, la morte non può entrate’, ha continuato a sottolineare il conduttore. ‘Dayane ha fatto una scelta: quella di restare nella casa del Grande Fratello Vip’, ha detto ancora Signorini. Sottolineando, tra l’altro, di quanto questa sia una decisione momentanea. E, soprattutto, dettata dal fatto che, i suoi compagni sono diventati per lei una sorta di ‘nido’, di famiglia. ‘Tutti hanno dimenticato i contrasti per abbracciarla’, ha continuato a dire.

‘Molti hanno detto ‘perché ha deciso di restare in casa’, ‘avrebbe potuto raggiungere sua figlia’, Dayane ha deciso di restare lì. Perché ognuno di noi reagisce a modo suo. E nessuno deve giudicare come reagire ad una prova che la vita ti sbatte in faccia’, ha concluso. Sottolineando, infine, che la scelta della modella è momentanea. E che, quindi, potrebbe cambiare da un momento all’altro.