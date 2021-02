Nel corso della puntata di Venerdì 5 Febbraio del GF Vip, Andrea Zenga ha risposto alle parole di suo padre Walter: colpo di scena.

Una puntata del Grande Fratello Vip tanto emozionante quanto ricca di colpi di scena. Gli argomenti trattati nel corso di questa nuova ed imperdibile diretta sono stati davvero tantissimi. A partire, quindi, dal tragico lutto di Dayane Mello. Fino ad Andrea Zenga. Esattamente una settimana fa, lo sappiamo benissimo, l’ex concorrente di Temptation Island ha avuto l’opportunità di incontrare nuovamente suo padre. E, soprattutto, di concedergli la possibilità di rivederlo una volta uscita dalla casa. Adesso, dopo anche l’incontro con suo fratello Nicolò, l’argomento è stato nuovamente al centro della serata. In particolare, come raccontato dal padrone di casa in diretta televisiva, sembrerebbe proprio che il buon Zenga senior si sia lasciato andare ad un’inedita intervista al settimanale ‘Chi’. Che cosa è successo? E, soprattutto, come avrà reagito il buon Zenga junior a queste dichiarazioni di suo padre? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, Andrea Zenga sul padre Walter: colpo di scena in diretta, cos’è successo

A distanza di qualche giorno dal confronto tanto atteso tra Andrea Zenga e suo padre al GF Vip, il buon Walter Zenga ha rilasciata un’intervista al settimanale ‘Chi’. ‘Era un accordo tra me e lui. Io volevo che lui facesse un’intervista che non parlasse del passato. E, quindi, lui ha voluto parlare di questo futuro insieme’, ha spiegato il padrone di casa al giovane Zenga. Ecco, sulle pagine del giornale, il buon Walter ha ammesso nuovamente i suoi errori, ma ha anche ribadito di quanto, in questa fase, sia importante il contributo dei suoi figli. Ma non solo. Al settimanale ‘Chi’, Walter Zenga ha ricordato i tempi dell’infanzia dei suoi figli ed ha ribadito quanto li abbia sempre amati. Parole davvero incredibili, c’è poco da dire. E che, com’è giusto che sia, hanno fatto breccia nel cuore di Andrea. ‘Qualche parola che leggo, mi sarebbe piaciuta sentirla dal vivo’, ha detto il giovane Zenga. Che, nel frattempo, ha continuato a ribadire l’intenzione di rivedere suo padre dopo l’esperienza al GF Vip. Un gran colpo di scena, quindi. Anche perché conosciamo benissimo la reazione di Andrea dopo l’incontro con suo padre.

Cosa accadrà tra di loro? Staremo a vedere!